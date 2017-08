Frigerio avaló la urbanización en Las Américas y pavimentación

El ministro del Interior de Nación, Rogelio Frigerio (n), firmó ayer por la tarde en el Ceptur con el gobernador, Mario Das Neves, y el intendente, Carlos Linares, los contratos de ejecuciones de obras de urbanización en el barrio Las Américas y de pavimentación en distintos sectores de Comodoro, entre ellos el Juan XXIII y el San Cayetano, por 200 millones de pesos.El funcionario nacional, que también entregó los primeros 80 vouchers de ayuda para la compra de materiales de la construcción a damnificados por el temporal y se entrevistó en su casa con un vecino especialmente seleccionado para compartir impresiones sobre la situación de la ciudad, la provincia y el país.El acto, que se desarrolló finalmente en el Ceptur, comenzó una hora y media después de lo previsto, primero por la demora del avión que trajo a la ciudad al ministro y luego porque en una oficina reservada del recinto se realizó una reunión de trabajo entre Frigerio, Das Neves, Linares y sus respectivos colaboradores.En el encuentro, como en toda la actividad que ayer desarrolló el ministro, estuvo también presente el candidato a la diputación nacional por la Alianza Cambiemos, Gustavo Menna.En este contexto, los auxiliares de educación que realizan medidas de fuerza pudieron entregarle un petitorio a las autoridades haciendo saber cuáles son sus demandas.PRIMERAS 71 VIVIENDASEl intendente Carlos Linares fue el primero que, tras la firma de los convenios, destacó la presencia y la actividad desarrollada por Frigerio. En dicho contexto, recordó los efectos del temporal en la ciudad y que desde el primer día “tratamos de encontrar respuestas entre todos, sin importar las diferencias políticas”.En ese sentido, Linares dijo que lo firmado ayer “son las primeras obras, de todas las que se realizarán, porque la idea es no solo recuperar la ciudad, sacarla a flote, sino también hacerla todavía mejor”.De inmediato, el ministro Frigerio detalló las obras que a partir del lunes se pondrán en marcha a partir de los convenios firmados ayer y remarcó que “el gobierno nacional, por expresa instrucción y decisión del Presidente, está cerca de esta ciudad desde el primer día del temporal. Estamos diseñando, entre todos, las obras para que lo que sucedió no se repita nunca más. Lleva tiempo, pero estamos en el camino correcto”.Frigerio pidió disculpas a los presentes, que eran muchos ya que la nave del Ceptur estaba completa de invitados especiales y algunos militantes de los tres partidos representados en la mesa por los funcionarios, y dijo que la demora se debió a que “seguimos trabajando todos juntos para avanzar en más respuestas, e indicó que, entre otros temas, se definió el pronto inicio de la construcción de las primeras 71 viviendas para reemplazar a las afectadas, o directamente perdidas, por el temporal.Finalmente, el gobernador Mario Das Neves ponderó la presencia de Frigerio y dijo que, en la reunión reservada, “no estuvimos repartiendo cargos, sino trabajando con nombre y fecha para las obras que tienen que seguir llegando. Conozco y entiendo la angustia y ansiedad de los damnificados, pero estamos avanzando como corresponde”.El gobernador agradeció esa paciencia y dijo que Comodoro “está sufriendo mucho en el plano laboral y encima tuvo esta tormenta, pero sigue trabajando y buscando soluciones, y en ese camino vamos a seguir estando todos juntos”.Por último, el titular del Ejecutivo provincial dijo que el de ayer “fue un gran día porque llegamos con obras y con compromisos cumplidos", y por eso señaló que, sin entrar en temas político-partidarios, queda claro que la gente "va a seguir votando no por el aparataje ni por el apriete, sino al que da respuestas concretas".