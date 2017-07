Frigerio: "ganó la postura en contra de De Vido"

El ministro del Interior Rogelio Frigerio afirmó que el debate parlamentario para expulsar de la cámara baja al diputado Julio De Vido "impulsa más la decisión de la mayoría de los argentinos para no volver al país de la impunidad", y confió en que esa voluntad popular se expresará en las próximas elecciones, pese a que el oficialismo no alcanzó los dos tercios necesarios para excluir al ex ministro kirchnerista.