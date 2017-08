Frigerio manifestó que el Camino de Circunvalación quedará para después de las obras por el temporal

El ministro del Interior de Nación, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que el Gobierno nacional realizará en Comodoro Rivadavia "las obras más importantes de toda su historia", que son las que tienen que ver con la reconstrucción tras el temporal que castigó a esta ciudad entre el 29 de marzo y el 8 de abril. Acotó que luego de ellas se avanzará en otras, como el Camino de Circunvalación del tránsito pesado.

A la vez, adelantó ayer un próximo acuerdo con el Gobierno provincial de asistencia financiera y remarcó "el esfuerzo" que, en este primer tramo de la administración nacional de Mauricio Macri, "se hizo para lograr un equilibrio de las cuentas públicas" algo que "se logró porque la Argentina recuperó la confianza en el mundo", consideró.

En diálogo con El Patagónico, el funcionario nacional evitó dar precisiones de cuál será el monto del auxilio financiero que el gobernador Mario Das Neves está reclamando, entre otros aspectos por la caída de regalías petroleras, pero remarcó el diálogo que se tiene con Provincia y la certeza de que "en las próximas semanas, lo resolveremos y será bueno para todos".

El funcionario nacional consideró: "Das Neves, al igual que nosotros con Nación, recibió la provincia desequilibrada y con un desfinanciamiento fiscal enorme. Nosotros logramos equilibrar las cuentas públicas y esto tiene que ver con la confianza que generamos en el mundo, y el trabajo que se ha hecho para que eso ocurra".

A partir de este equilibrio, Frigerio confirmó que "estamos en condiciones de ayudar a las provincias y esto, como ya pasó con Santa Cruz, Jujuy y Chaco, lo haremos con Chubut, a quien le financiaremos una parte sustancial de ese déficit, hasta la finalización de ambos mandatos, el nacional y el provincial".

Respecto a la situación del petróleo, el ministro habló de la crisis internacional que afecta el precio y "del trabajo que desde el primer día de gestión estamos llevando a cabo y que nos ha encontrado con empresarios y trabajadores de todo el país. En estos primeros 19 meses de gestión sobrellevamos esta crisis que es muy grande, y seguiremos buscando las soluciones para que siga habiendo paz social", sostuvo.

EL TEMPORAL Y LA

CIRCUNVALACION

A raíz del accidente ocurrido el lunes, cuando un camión se quedó sin frenos en el ingreso al centro de esta ciudad y embistió a otro camión y a cuatro autos, la necesidad de contar con el camino de Circunvalación del tránsito pesado volvió a ganar espacio en la opinión pública.

Consultado sobre eta obra, que no fue tomada como prioridad por el gobierno de Mauricio Macri, Frigerio afirmó: "este Gobierno realizará en Comodoro las obras más importantes de toda su historia, que son las vinculadas a la reconstrucción. Estamos trabajando junto a los gobiernos provincial y municipal porque esto no podríamos hacerlo solo. No solo vamos a reconstruir lo que se llevó la lluvia y el cambio climático; el camino de Circunvalación vendrá después porque también vamos a hacer las obras que, por desidia, el Estado no realizó en décadas".

Sobre los anulados reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos, Frigerio dijo que esa determinación se adoptó porque los mismos "afectan los tratados comerciales que tenemos firmados con el resto del mundo. Hemos propuesto reemplazarlos por reintegros a las exportaciones, que básicamente son incentivos para las economías regionales, que es lo que queremos sostener para beneficiar a las mismas. Estamos trabajando en eso, y nos vamos a poner al día con el tema, en las próximas semanas".





LA DESAPARICION

DE MALDONADO

Finalmente, luego de hablar también del escenario electoral y lo que puede pasar este domingo y en las generales del 22 de octubre, Frigerio ratificó la posición que en torno a la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida en Cushamen, fijó la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Estamos investigando el caso a fondo. Las acusaciones contra el Gobierno y Gendarmería no tienen fundamento ya que no hay prueba concreta alguna para acusarnos. Estamos trabajando en el marco de la ley para tratar de terminar con los actos de violencia y vandalismo que cometen delincuentes, que nada tienen que ver con los reclamos o posiciones asumidas por los mapuches", argumentó.