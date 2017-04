El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 30 marzo 2017 Frigerio y Das Neves convocaron a nueva cumbre petrolera para el 7 El gobernador obtuvo ayer un compromiso del ministro del Interior, de realizar el viernes 7 de abril una cumbre petrolera en Rawson, en la que se espera destrabar la crítica situación que amenaza inversiones y puestos de trabajo. A partir de este acuerdo, y para seguir de cerca la emergencia climática que se desató ayer en Comodoro Rivadavia, el gobernador anticipó su regreso de Buenos Aires. Hoy no se realizará la reunión de la Mesa Chubut. El sindicato de Petroleros Privados resuelve hoy si pospone su plan de lucha que iba a comenzar el 3 de abril.

El gobernador Mario Das Neves mantuvo ayer por la tarde una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n), de la que surgió un acuerdo para realizar el próximo 7 de abril, en Rawson, una cumbre petrolera en la que se espera destrabar la crítica situación que atraviesa la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge.

A partir de este acuerdo, y de avances concretos que se habrían producido en esta reunión con Frigerio, el gobernador decidió regresar a la provincia para seguir de cerca los problemas que desde ayer se desataron en Comodoro con la tormenta.



NO INNOVAR HASTA EL 7



Antes de volver a la provincia, el mandatario pidió a todas las partes, tanto gremios como operadoras, que “no innoven” hasta que se concrete el encuentro del 7 de abril. La solicitud implica que las operadoras no avanzarían en suspensiones ni despidos y que Petroleros Privados levantaría el plan de lucha que había resuelto activar a partir del 3 de abril.

Luego de la reunión con Frigerio, el gobernador confirmó que “el encuentro será el viernes 7 de abril en Rawson y van a participar las operadoras, los gremios y representantes de los gobiernos nacional y provincial. Tuvimos una charla muy profunda con Frigerio”, resaltó el mandatario a la salida del encuentro que, pasadas las 16.30, mantuvo en la Casa Rosada con el ministro del Interior de la Nación.

La crítica situación petrolera fue uno de los temas que Das Neves abordó con Frigerio en el marco de un encuentro que se dio horas después de que el mandatario le enviara una carta al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la que dejó en claro que no permitirá que los trabajadores sean el mecanismo de ajuste.

Por eso el gobernador destacó el compromiso del ministro nacional “en realizar un encuentro de esta envergadura en la provincia y así conocer de primera mano los funcionarios nacionales cuáles son los aspectos que están golpeando a nuestra producción y a nuestros trabajadores”.



LOS PETROLEROS HOY DEFINEN



El Sindicato Petrolero, con Jorge Avila a la cabeza, mantuvo ayer una sola de las tres reuniones, la de Enap Sipetrol, que ayer tenía previsto realizar en Buenos Aires con las operadoras. Los encuentros más importantes, con YPF y PAE, fueron levantados porque los referentes de esas empresas participaron en el encuentro entre el ministro Frigerio y el gobernador Das Neves.

El gremio petrolero tenía previsto activar el plan de lucha luego de hoy, tras la última reunión de la Mesa Chubut de Energía. Luego de la convocatoria a la cumbre del miércoles, los dirigentes del sindicato no realizaron declaraciones, pero se estima que hoy resolverán si congelan el plan de lucha para participar en la reunión de Rawson del 7 de abril.

Ante el pedido de no innovar por parte del gobernador y si es que las operadoras también deciden esperar hasta la reunión en Rawson, es muy probable que el sindicato decida continuar en alerta y movilización pero sin efectuar ninguna de las acciones que tenía previsto a partir del próximo lunes.

En plenario, luego de recibir la información de manera directa por parte del gobernador, Petroleros decidirá si espera hasta el 7 y si incluso mantiene su adhesión al paro nacional que la CGT convocó para el jueves 6.





