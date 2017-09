Fue aceptada la renuncia del intendente de El Hoyo

En una sesión especial realizada este jueves, el Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo dio tratamiento positivo a la presentación de renuncia indeclinable al cargo de la intendencia de Mirco Szudruk. La misma fue aprobada con seis votos positivos y una abstención, mediante ordenanza Nº 074/2017, la cual también dispone el reemplazo definitivo a cargo del Departamento Ejecutivo, al Sr. Daniel Antonio Cárdenas.

Cabe señalar que Szudruk, en la misiva con la cual acompaño su renuncia expresó sentirse orgulloso y honrado de haber podido ser parte de la construcción del anhelado progreso y desarrollo del pueblo de El Hoyo. Y explicó que su decisión de renunciar al cargo, se basa en su vulnerable estado de salud, el cual le hace cada día más difícil poder retomar el cargo.

La decisión hoy se analizó en sesión especial con la totalidad de los concejales presentes que con seis votos positivos y una abstención aprobó la Ordenanza n°074/2017, mediante la cual en su artículo 1° : acepta la renuncia del Sr. Intendente municipal de El Hoyo, Don Miguel Mirco Szudruk, a partir del 22 de septiembre de 2017. Mientras que en su artículo 2° dispone el reemplazo definitivo a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, al Sr. Antonio Daniel Cárdenas, desde el 22 de septiembre hasta la finalización del mandato (10 de diciembre de 2019), en su carácter de primer concejal electo que corresponde por orden de prelación de lista de su partido.

La ordenanza contó con el acompañamiento y voto positivo de tres de cuatro bloques legislativos, representados por los concejales Juan Ordoñez, Silvia Lonegro; Daniela Pagano; Bruno Sartirana (Chubut Para Todos); Walter Pérez( FPV) y Ricardo Tilbe(Partido Vecinal El Hoyo); mientras que el bloque unipersonal del partido Nuevo Encuentro, representado por Gustavo Flak, opto por abstenerse.

La aprobación de la medida, se ganó el aplauso del público presente en la sesión.

"ESTE GOBIERNO ESTA PARA GOBERNAR PARA EL BIEN"

Daniel Cárdenas, quien a partir del viernes 22 de septiembre, continuará al cargo de la intendencia del municipio de El Hoyo en reemplazo del renunciante intendente electo Mirco Szudruk, agradeció en el marco de la sesión a los presentes y dijo que "si hubo especulaciones, ahora está el voto, acá la gente vio el voto, agradezco a todos los concejales que han acompañado. Yo lo dije desde un principio, cuando se hablaba de las licencias hubo muchas especulaciones y eso yo no lo voy a permitir, más cuando se trata de una enfermedad, la enfermedad en este caso de un intendente. Este gobierno está para gobernar para el bien, nosotros vamos a trabajar y seguir para adelante. Le pido a los medios principalmente que no juguemos con la salud, ni con la de Mirco ni con la de nadie. Yo ahora voy a estar al pie de esto y voy a poner todo mi esfuerzo, hoy me toca llevar adelante este municipio y esto es una responsabilidad muy grande, vamos a trabajar por este pueblo siempre con el bien, trabajando en conjunto con los vecinos", aseveró el mandatario municipal.