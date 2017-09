Fue golpeada por un alumno y ahora teme volver al aula

Una docente de La Palta denunció que fue golpeada en una escuela por un alumno de sexto grado. El episodio ocurrió el mes pasado en el colegio primario 66, ubicado en la calle 117 entre 40 y 41, pero trascendió el lunes, cuando la maestra fue a plantear el caso ante la Jefatura Distrital de La Plata y, según la docente, no quisieron tomarle el planteo.

Ahora, Ilena Castellanos, la docente denunciante, no quiere volver a dar clases al colegio, porque dice que en el establecimiento educativo "no me dan garantías". En la cartera educativa indicaron que "se investigará el caso".

La docente lleva 15 meses en la Primaria 66 y aseguró que: "un chico que me venía amenazando concretó el golpe, me dio un rodillazo en la pierna y generó lesiones en la columna y la cadera", dijo al diario El Día.

"En ese momento no fui asesorada por nadie para adoptar las medidas administrativas correspondientes, y sólo fui a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo que me dio licencia hasta hoy (por ayer)", contó la docente.

Castellanos explicó: "ahora tengo que ir al médico y ver si sigo con la licencia o tengo que reincorporarme, pero tengo miedo de hacerlo, porque en el colegio no me dan contención y me dicen que ahora tengo que enfrentar al padre del alumno. Es muy triste que no se adopte el camino del diálogo, sino el de los gritos, las amenazas y la resignación, como me dijo la directora del colegio, quien ante una consulta por este tema me respondió que así es el sistema, y si no te adaptas, hay que embromarse", manifestó.

La profesora también planteó que "otra docente fue golpeada por alumnos. Y nadie la apoya. Incluso no habrían querido hacer las actas correspondientes".

Dar clases se está transformando en una asignatura de riesgo en algunos colegios de la Ciudad. Por ejemplo, ayer se cubrió sólo un cargo de los seis disponibles en la Primaria 55, donde media docena de maestras pidieron licencias junto a la directora, tras recibir amenazas del padre de un alumno de quinto grado.

Otro antecedente de los riesgos que tienen los maestros al dar clases tiene lugar en la Primaria 45, de 68 y 115, donde un grupo de alumnos de sexto grado tuvo a maltraer durante varios meses a alumnos y maestros. Cabe indicar que en este colegio no hubo nuevas denuncias de agresiones en las últimas semanas, pero los padres del turno tarde llegaron a montar guardias en las inmediaciones del colegio para estar en estado de alerta. Los padres dejaron esa práctica tras implementarse un corredor seguro en la escuela.