Fueron liberados siete de los diez detenidos de Lof de Resistencia Ancestral Cushamen

Gonzalo Pablo Segui, Jorge Buchili, Ivana Noemí Huetelaf, Gustavo Jaime, Daniela González, Javier Ruiz Huechupan y Ricardo Antigual fueron detenidos el martes en el operativo que desarrolló Gendarmería Nacional para despejar las vías de "La Trochita" en el departamento de Cushamen.

Los imputados permanecieron en alojados en la Seccional Primera de Esquel a la espera de la audiencia de control de detención que se llevó a cabo ayer. En primera instancia, la audiencia iba a estar a cargo del juez José Luis Colabelli, pero la defensa acusó al magistrado por "enemistad manifiesta" por lo que se dispuso que la causa pase a manos de Hernán Dal Verne.

La audiencia comenzó a las 12 y contó con una importante cantidad de integrantes de la comunidad mapuche que esperaban ansiosos el veredicto a las afueras de la Fiscalía de Esquel. Pasadas las 19, el magistrado decidió liberar a los siete detenidos, lo que generó un gran festejo por parte de las personas reunidas.

La integrante de Lof de Resistencia Cushamen, Soyara Maicoño, destacó que el veredicto es una alegría para la comunidad mapuche, pero "la lucha continúa porque todavía tenemos tres compañeros detenidos".

Asimismo, Maicoño aseguró: "se les inició una apertura de investigación porque, supuestamente, nuestros compañeros habían utilizado armas de fuego contra la Policía pero nunca lo pudieron probar".

A la vez, la integrante de Lof Cushamen se refirió al acuerdo llevado a cabo entre el Gobierno provincial y tres comunidades mapuches. Sostuvo: "tres lonkos no pueden representar a 200 comunidades mapuches, pero si esto sirve para que haya paz, nuevamente, bienvenido sea. Pese a todo, todavía no nos hemos sentado a debatir qué haremos a futuro".

Asimismo, Maicoño manifestó que no habrá inconveniente durante las Fiestas Populares que se llevarán a cabo este fin de semana en distintas partes de Chubut. "¿Cómo vamos hacer algo contra nuestras familias y amigos? Pueden quedarse tranquilos que nosotros no somos violentos, queremos paz como todo el mundo", subrayó.

Mientras, la letrada de AADI (Asociación de Abogados del Derecho Indígena), Sonia Ivanoff, también celebró la liberación de los siete detenidos y explicó que hoy llegarán a Esquel la cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel, y el director del Área de Litigio Legal y Defensa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, para pedir por la liberación de los tres detenidos que se encuentran en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario.

"El presidente del Superior Tribunal de Justicia llega a Esquel para entrevistarse con los operadores de justicia para empezar a entender que la cuestión del derecho indígena no es la represión", manifestó Ivanoff.

"Mañana (por hoy) va a ver muchas personas en Esquel pidiendo por la libertad de la gente y que prevalezcan las mesas de diálogo, pero principalmente para haya paz", afirmó.