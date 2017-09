"Fueron ocho años de hostigamiento y la declaran inimputable"

El juez Daniel Cesari Hernández, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Norte, de Tierra del Fuego, declaró la inimputabilidad de Verónica Contreras de los Santos, la autoproclamada "vidente" que afirma que los padres de la pequeña Sofía Herrera, desaparecida desde 2008, habrían sido responsables de la muerte de la niña.

En comunicación con El Patagónico María Elena Delgado, madre de la niña que el 28 de septiembre se cumplen nueve años de desaparecida, aseguró que se siente "desamparada". "Fueron ocho años de hostigamiento. Le ha hecho un daño tremendo a la búsqueda de mi hija, a nuestra credibilidad", reclamó.

La madre de la niña desaparecida en un cámping de Río Grande agregó: "a esto se le suma que tiene una pareja llamada Victor Hugo Salas, que hace y repite lo mismo que ella, esta mujer tenía prohibición de acertamiento y prohibido hablar de nosotros, la causa, a nombrar a mi hija, desde hace un año y nunca cumplió".

Ella con más de 50 perfiles falsos hizo creer hasta a madres de chicos desaparecidos que lo que dice es real

Lo que más lamenta María Elena es que además de la autoproclamada "vidente" hay un grupo de personas que sigue firmemente los dichos de Contreras: "es un grupo de violentos que le hace creer que tiene razón, ella con más de 50 perfiles falsos hizo creer hasta a madres de chicos desaparecidos que lo que dice es real. Los políticos tendrían que hacer hago con los delitos informáticos, no puede ser que me maten sus seguidores en las redes sociales, es angustiante y no ayuda en nada a la búsqueda de mi hija".