Tras ser bajado del Bailando, la Mole Moli tuvo fuertes declaraciones contra Candelaria Tinelli, quien no se quedó atrás.

La baja de la Mole Moli del Bailando por su defensa de las carreras de galgos sigue generando polémica. Candelaria Tinelli fue una de las que expresó su bienestar por la decisión en las redes sociales: "Estoy feliz".

El boxeador, anoticiado del comentario en Twitter de la hija de Marcelo Tinelli, no tuvo piedad con ella en declaraciones radiales: "Me mostraron que Cande Tinelli puso 'estoy feliz'. Si ella tiene ese concepto de mí, que me chupe un h...".

