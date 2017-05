El Patagónico | Regionales | VUELOS COMODORO - 23 mayo 2017 Fuerte rechazo al traslado del Centro de Control Aéreo Comodoro Rivadavia La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico emitió un comunicado rechazando el traslado del Centro de Control Aéreo Comodoro Rivadavia a Córdoba. "Es un instrumento indispensable para hacer valer nuestra soberanía nacional en la zona, como para desarrollar nuestros objetivos geoestratégicos sociales, económicos y militares", señaló.

Dos días después de que la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EDEANA) oficializara a los 35 empleados que tiene en esta ciudad el inminente cierre del Centro de Control Aéreo Comodoro Rivadavia y su traslado a Córdoba, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) rechazó la decisión. Fue a través de un comunicado firmado por Ricardo Cirelli, secretario general del gremio, y Guillermo Sayal, vocal.

La entidad asegura que el traslado del Centro de Control Aéreo "originará daños laborales y económicos irremediables para sus trabajadores y lesionará nuestra soberanía, como nuestro desarrollo geoestratégico en la Patagonia, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur".

Además califica la decisión como inconsulta y arbitraria, y advierte que "dicho centro no solo supervisa y vigila el tránsito aéreo sino que, además, constituye una presencia que demuestra el ejercicio de nuestra soberanía en esta tan amplia y sensible zona del territorio aéreo, continental y marítimo argentino".



DESARRAIGO FAMILIAR

Y PROFESIONAL

Por otro lado, APTA afirma que está decisión en el plano profesional y laboral "ha generado una gran incertidumbre en los trabajadores del Centro Comodoro Rivadavia en particular, pero también a los integrantes de los Servicios de Navegación Aérea de la Argentina, dado el grave precedente que establecería el cierre del Centro".

Es que tal como explica "los trabajadores estarán obligados –para mantener su continuidad laboral y su carrera profesional– a desarraigarse con toda su familia o a hacerlo ellos solos que es aún peor. Caso contrario, deberán realizar tareas que no han elegido y carecen de vocación, en la que no se han capacitado y en las que no poseen experiencia alguna".

Por eso, la APTA considera que con esta decisión "se los condena al desarraigo. Sea el territorial o el profesional. Con el daño moral y pecuniario que ello siempre implica". Y entiende "que ningún ente estatal ni un país pueden ser conducidos con exclusivo criterio de contador. Amputar sectores productivos que prestan múltiples servicios para generar mal llamados 'ahorros'. Se pierde mucha más con lo que se deja de producir, hacer y servir, tanto para el presente como para el futuro".

De esta forma, APTA se solidarizó "con los compañeros del Centro de Control de Comodoro Rivadavia" y asegura que "no dudará en utilizar todos los instrumentos gremiales, comunicacionales, legales que el Estado de derecho otorga para defender sus trabajos, sus carreras y su actual lugar de desempeño".

Cabe recordar que el viernes EDEANA, tal como anticipó El Patagónico, les confirmó a sus 35 empleados de Comodoro que en diciembre hará efectivo el traslado del Centro de Control Aéreo de esta ciudad a Córdoba.

La firma de capitales mixtos ofreció a los trabajadores instalarse en esa ciudad, pagándose su propio alquiler, o bien ser transferidos a la Torre de Control, donde habría personal excedente. Sin embargo, ambas alternativas fueron rechazadas por los empleados, quienes quieren seguir vigilando el cielo argentino desde Bahía Blanca a la Antártida.

Para lograr su cometido, además, solicitarán una audiencia con el gobernador Mario Das Neves para que intervenga en este ajuste, y también pedirán la intervención del senador Alfredo Luenzo para que traslade la inquietud a las autoridades del Ministerio de Transporte de Nación que conduce Guillermo Dietrich.



