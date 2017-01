El Patagónico | Regionales - 02 enero 2017 Fuerte trabajo de prevención y promoción de Salud del municipio El secretario de Salud, Carlos Catalá, realizó un balance de lo trabajado durante 2016 en materia de salud, destacándose las prestaciones integrales de forma gratuita, vacunación y la articulación con distintas organizaciones y entidades para la promoción de una mejor calidad de vida. "Salimos a buscar a la gente a la calle porque entendemos que con presencia podemos prevenir y tener una población más saludable", sostuvo.

El secretario de Salud del municipio, Carlos Catalá, realizó un balance del trabajo realizado el año pasado, en el que destacó que, por decisión del intendente Carlos Linares, se trabajó fuertemente en las prestaciones y controles y en conjunto con otras instituciones de la ciudad.

En primera instancia, el secretario hizo un repaso de todas las prestaciones realizadas, afirmando que "en un análisis del año, y a su vez comparativo de cinco años atrás, podemos ver que mejoramos mucho en algunas cuestiones, mientras que en otras en donde por allí tenemos menos profesionales, logramos sostener la actividad".

En este sentido, se realizaron 182.365 consultas desde la Secretaría, con atención en clínica médica, pediatría, ginecología y obstetricia, nutrición, kinesiología, psicología, odontología, enfermería, carnet sanitario, área social. "Esto hizo que la totalidad del trabajo sea netamente desde nuestra área y articulado con otros sectores municipales y otras entidades, instituciones y organizaciones", explicó.



TRAILERS Y VACUNACION

Uno de los puntos fuertes que inició la gestión pasada y se potenció en la actual fue la disposición de los tráilers que en primera instancia eran de vacunación, para pasar a ser de atención integral de la salud. A las campañas realizadas en la plaza de la Escuela 83 también se agregó trabajo en las veredas del Liceo Militar General Roca.

"En 2014 arrancamos sólo con vacunación contra Hepatitis B. Quiero destacar la evolución que tuvo, ya que en 2015 se agregó el análisis de detección de Hepatitis C, mientras que este año sumaron prestaciones como colocación de vacuna antigripal, las de calendario, medición de tensión arterial, glucemia, índice de peso y talla, nutrición y kinesiología, control en adultos en clínica médica, detección de VIH, control pediátrico, odontología, obstetricia y consejería mediante el área psicosocial. En total, desde 2014 a 2016 se hicieron 20.498 consultas entre vacunación, detección y otras prestaciones", explicó.

También el funcionario puso en valor el hecho de "salir a buscar a la gente a la calle. En 2014 solo había tráilers de vacunación y ahora es para la salud integral. En esto tengo que agradecer a la empresa UGA, Ejército Argentino, Cruz Roja. Además, la gente no solo fue a atenderse, sino que tuvieron la posibilidad de evacuar dudas, consultar el porqué de las campañas, y demás".

Por otra parte, y respecto a la vacunación en todos los centros de salud trailers, y Secretaría de Salud, Catalá destacó que se colocaron 36.303 vacunas para prevención de distintas enfermedades. Contra la Hepatitis B, se colocaron 16.073 dosis, mientras que antigripales fueron 6.439. A su vez, correspondiente al resto de las vacunas de calendario se colocaron 13.791 vacunas.

"En esto quiero destacar las más de 17 mil consultas en el área social incluyendo lo psicosocial, que son las respuestas que nos piden de distintos organismos a pacientes con alguna patología psicológica. Siempre le damos respuesta a la gente, y aunque no corresponde a nuestra área le iniciamos el trámite y derivamos a donde corresponda. Además, somos el único municipio de la Provincia que hacemos prótesis dentales en forma gratuita y en el año atendimos más de 160 pacientes", señaló.

Por otra parte, el secretario destacó el trabajo articulado con distintas entidades para avanzar en acuerdos en pos de la salud y así mencionó: la Oficina de Derechos y Garantías, Servicio de Protección, Defensoría, Fiscalía, el municipio de Rada Tilly, la Universidad, Provincia, Altamira, Fundación Crecer y PAE.

