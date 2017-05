Fuertes críticas a Eduardo Costa por afirmar que YPF realiza inversiones

Caleta Olivia (agencia)Jorge Soloaga dijo que "manifestar irresponsablemente que YPF realiza una inversión importante no sólo insulta la inteligencia colectiva de la sociedad santacruceña, sino que también agravia perversamente a los trabajadores que viven horas de angustia e incertidumbre por la ola de despidos que se genera como consecuencia de la determinación de YPF de no invertir en la zona".El comisionado de fomento de Cañadón Seco, que a principios de abril solicitó a la Legislatura que se declare la Emergencia Social Petrolera, ni siquiera nombró a Eduardo Costa, pero era evidente que sus expresiones se referían al reciente pronunciamiento del legislador nacional, al que calificó de "procaz" (descarado) ya que "va en línea directa y frontal a provocar de la manera más artera al conjunto de la ciudadanía de la provincia, perturbando, incitando y poniendo en serio riesgo la convivencia y la paz social".Al mismo tiempo sostuvo que "es un claro atentado contra los trabajadores desde la ignorancia supina con una mirada de ciencia ficción desde algún selecto y privilegiado rincón de Puerto Madero".Además, remarcó, "la ola de preocupación de empresarios de servicios petroleros, del ámbito del trabajo en todas sus variantes, del sector comercial o del sector público, no puede ser desconocida por alguien que ostente representatividad con un mínimo de responsabilidad y vergüenza"."REPITE EL DISCURSO DEARANGUREN Y MACRI"Por su parte, el delegado paritario de Pico Truncado del sindicato petrolero, Fernando Cruz, dijo que "a pesar de los reclamos de los trabajadores, Costa señala que la operadora estatal YPF invierte, cuando todos sabemos que se caen los puestos de trabajo por la desinversión"."Lo que hace –afirmó-, es repetir el discurso de Juan José Aranguren y Mauricio Macri y por eso nosotros le pedimos que se ocupe de legislar a favor de Santa Cruz y deje de jugar en una interna".Para ser más preciso sostuvo que "la intención del gobierno nacional de hacer firmar (al gremio) una adenda para flexibilizar la situación laboral de los trabajadores tiene a Costa como referente local quien hace menciona inexistentes inversiones de YPF porque todos sabemos que se bajó el 50% de los equipos de torre".En la misma línea, otro delegado del gremio, Cristian Zárate, puntualizó que "es fácil decir que se implemente la flexibilización laboral cuando su trabajo es estar bajo techo y frente a una computadora haciendo nada".