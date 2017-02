El Patagónico | Regionales | EXPOSICION GANADERA - 06 febrero 2017 Fuertes discursos de la Rural contra las "usurpaciones y otras acciones violentas" La 79ª Exposición Ganadera de la Sociedad Rural se inauguró ayer con un fuerte discurso contrario a las usurpaciones y otras acciones realizadas por el movimiento de resistencia mapuche, que fue compartido tanto por el titular de la entidad, Federico Pichl, como por el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, y el vicegobernador Mariano Arcioni. También hubo satisfacción por medidas adoptadas por los gobiernos nacional y provincial, y el recurrente reclamo por problemas "que venimos planteando hace por lo menos 30 años".

Con un discurso muy crítico a las acciones realizadas por los grupos de resistencia mapuche y al acompañamiento que ellas reciben de algunos legisladores, jueces y fiscales, se inauguró ayer a la tarde la 79ª Exposición ganadera de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.

Pasadas las 15, tras el innovador sistema de remate puesto ayer en práctica (ver aparte), en la pista central de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia se realizaron los clásicos y esperados discursos, esos en los que el sector siempre sienta posición y hace sus reclamos hacia los gobiernos de turno.



“HONESTOS POR

UN LADO Y DELINCUENTES POR EL OTRO”

Los cuestionamientos, empero, esta vez no fueron hacia las gestiones nacional y provincial sino básicamente contra las “usurpaciones y actos de violencia que, de espaldas a la Constitución y las leyes, realizan los delincuentes, teóricamente amparados en un genuino reclamo, que no es tal”, definió el presidente de la Sociedad Rural, Federico Pichl.

En su discurso, luego de evocar las figuras de los estancieros desaparecidos este año como Carlos Oribe, Rhianon Ap Iwan de Gough y José Guazzone, el abogado comodorense dejó en claro, de entrada, que la Rural de Comodoro suscribía por completo lo dicho hace dos semanas atrás por el presidente de la Sociedad Rural de Esquel.

Pichl aseguró que en ese discurso “se trató el tema de las usurpaciones con tal justeza y coraje cívico que muy poco podemos agregar. Sí podemos, sin embargo, señalar que lamentamos las expresiones de algunos partidos políticos e instituciones que presurosamente han corrido a procurarse los despojos que suponen hallaran, afirmando lo que imaginan ‘políticamente correcto’”, sostuvo.

El titular de la Rural advirtió que “desde esta tribuna reiteramos que lo políticamente correcto no es, no puede ser, en una República otra cosa que respetar la Constitución y cumplir la ley en tanto vigente. No se trata aquí de persecuciones étnicas, raciales y menos ideológicas. Se trata de hombres y mujeres honestas por un lado y delincuentes por el otro; de quienes construyen diariamente y de quienes solo procuran destruir”, enfatizó, recibiendo los primeros aplausos de los presentes.

Finalmente, sobre este punto, Pichl advirtió que la entidad ruralista de la ciudad deplora que “se proponga ‘negociar’. Desde nuestra perspectiva, no se negocia con el delito. El delito se juzga con el debido resguardo de los derechos de defensa y en su caso se castiga con severidad conforme las leyes. No hay lugar en el proceso de construcción de una República para timoratos y oportunistas. Que nadie se equivoque. Aquí todos somos la Sociedad Rural de Esquel, todos somos Leleque, todos somos los trabajadores rurales que vienen padeciendo como nadie la violencia desatada de grupos que sin pudor falsean la historia y que resultan las primeras víctimas de la incuria de aquellos a quienes el Estado confió el resguardo de la Constitución y de la ley”, precisó.



“SEDICION Y TRAICION”

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, no solo compartió los dichos y visión de Pichl, sino que subió la apuesta al asegurar que “aquellos que apoyan estas acciones, que no son otra cosa que buscar crear una nación mapuche sobre la Nación argentina, son imbéciles útiles” y afirmó que, además de eso son “traidores a la patria”.

Chiesa indicó que “estos grupos cuentan con financiamiento internacional y apoyos externos” y consideró que por eso “hay una sedición en marcha. La justicia es muy poco lo que puede hacer”. Además, de cara a las elecciones de este año, el dirigente ruralista consideró que “lo justo sería que aquellos legisladores que apoyen estas acciones de usurpación lo digan, así sabemos si vamos a votar a legisladores o a traidores”.



ARCIONI CONDENA

El discurso de cierre corrió por parte del vicegobernador Mariano Arcioni, quien si bien prefirió enfocar sus palabras en las acciones que se están desarrollando en conjunto para recuperar al campo, recordó que “el gobernador Mario Das Neves, y todo este gobierno, estamos condenando esas acciones de las que hoy se ha hablado”.

El titular de la Legislatura expresó “la solidaridad de este gobierno con los vecinos de la cordillera, que son víctimas de estas acciones violentas por parte de activistas mapuches. El gobierno sigue de cerca el caso y ya hizo las correspondientes denuncias ante la justicia provincial y nacional. La Constitución y las leyes son siempre el limite ante cualquier reclamo”.



