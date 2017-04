Fuertes rumores de una nueva crisis entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Once años juntos, tres hijas y un amor que sigue estando, pero quizás ya no es el mismo.

Esta parece ser la situación de Nicole Neumann y Fabián Cubero, que admitieron una crisis de pareja el año pasado, cuando ella hacía el Bailando.

En Infama el periodista Nicolás Peralta habló de un desgaste total. "Nicole está muy triste porque siente este amor tan grande que sigue sintiendo pero que no es lo mismo que antes y que no lo puede sostener más. Ella ya pasa los fines de semana en una chacra. En Cardales. Se está yendo sola, a veces las nenas quedan con uno o con otro. Nicole no puede tolerar más de compartir el techo y no sentir lo mismo por este hombre. A ellos les cuesta mucho aceptarlo", afirmó.

