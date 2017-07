El Patagónico | Regionales | ELECCIONES 2017 - 20 julio 2017 Fueyo aseguró que todos los candidatos tienen "un componente social muy alto" En el marco de la campaña electoral de cara a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) del 13 de agosto, el precandidato del Frente de Agrupaciones Peronistas, Ricardo Fueyo, visitó Sarmiento y se reunió con el intendente Ricardo Britapaja y concejales del Partido Justicialista.



Palpitando los comicios, Fueyo aseguró: "estas elecciones son la oportunidad para que la gente haga un trabajo de conciencia" porque "no hay una variable económica que justifique al Gobierno nacional". Y a modo de ejemplo dijo: "antes las paritarias estaban por encima de la inflación".

El extitular de Chubut Deportes llamó a discutir "ahora que estamos a tiempo" y sentenció: "nuestro principal enemigo son las políticas de Macri". Además, haciendo referencia a los precandidatos para estas elecciones legislativas, sostuvo: "todos los candidatos tenemos un componente social muy alto".

En declaraciones a una radio de Sarmiento, quien fue concejal de Comodoro Rivadavia también se mostró firme en su postura con respecto a la realidad económica del país y la provincia.

"El endeudamiento cada vez es más caro y eso va hacer explotar la provincia", señaló, y reiteró que está absolutamente en desacuerdo con el endeudamiento. "Si me opongo a Nación, también me opongo al gobierno provincial", sen

