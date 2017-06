El Patagónico | Regionales | LEGISLATIVAS 2017 - 28 junio 2017 Fueyo confirmó que sigue en carrera para las PASO El intendente Carlos Linares destacó ayer las virtudes que tiene el exconcejal Ricardo Fueyo para ser precandidato a la diputación nacional por la lista del Partido Justicialista que se presentó desde el Frente de Agrupaciones Peronistas. "Es un hombre honesto, con mucha trayectoria y capacidad. Para nosotros representa cabalmente a las ideas del modelo nacional y popular que seguimos, que es el de Cristina", afirmó. Además, en declaraciones a FM del Mar el propio Fueyo ratificó su decisión de presentarse a las PASO.

El intendente Carlos Linares y el vicepresidente Juan Pablo Luque evitaron ayer hablar de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto y las dudas que en el propio oficialismo municipal y en el Frente de Agrupaciones Peronistas se pusieron acerca de la continuidad de la lista presentada con Ricardo Fueyo como primer precandidato a la diputación nacional.

Tanto Linares como Luque dejaron en claro que "más que en las elecciones, estamos trabajando a destajo para atender las demandas de la ciudad y su gente, tras el temporal". Y señalaron, en concreto, que desde el sábado, día de presentación de listas, hasta ayer a la mañana, cuando dejó de llover, no se abocaron a la situación que se había presentado con la boleta con Fueyo a la cabeza.



"NI UN MINUTO"



"Estamos en cada uno de los barrios y viendo cómo respondieron los pluviales y qué es necesario hacer en cada lugar por la nueva lluvia que cayó. La verdad es que no ocupé ni un minuto de mi tiempo en eso", sostuvo el intendente cuando Radio Del Mar lo consultó respecto de la continuidad de la lista de Fueyo.

De inmediato, tras asegurar que del tema se estaba ocupando el viceintendente, ayer Linares recordó que Fueyo "puede no provenir del riñón peronista, pero sin dudas es afín al proyecto nacional y popular. Es un hombre de bien, con una gran actuación como concejal y en Chubut Deportes. Para nosotros es el precandidato adecuado", resaltó.

Luque también fue consultado por el tema y escuetamente aseguró: "la lista está presentada y oficializada. No hay mucho más que hablar porque, además, estamos más abocados a la emergencia en la que sigue la ciudad, que a este u otros temas".

Luego de estas definiciones y la modificación de la lista ante la junta electoral en la jornada de ayer, Fueyo ratificó –en declaraciones públicas realizadas en FM del Mar- su decisión de seguir adelante con la postulación, algo que en el plano personal no había puesto en duda, pese a las objeciones que habían surgido en la interna del justicialismo.





