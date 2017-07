El Patagónico | Regionales | TRANSPORTE - 25 julio 2017 Fueyo criticó recortes al TEG "Sacarle a la gente el beneficio del transporte escolar gratuito sería un gran error del Gobierno Provincial, sobre todo en un escenario como el que vive Chubut, donde cada vez es más difícil para las familias llegar a fin de mes", señaló ayer Ricardo Fueyo.

El precandidato a diputado nacional por una de las seis listas que competirán en las PASO del 13 de agosto, apuntó que "no puede considerarse un gasto todo aquello que se invierta en la educación de nuestros hijos", y consideró que "hay muchas situaciones donde la escolaridad de los chicos se sostienen porque el Estado facilita el acceso. Si les quitamos los beneficios, si les entorpecemos el camino, entonces corremos el riesgo de tener pibes que dejen la escuela para ponerse a ayudar con el sostenimiento de la familia".

"Eliminar el boleto gratuito sería un gran desacierto; si tiene que haber recortes, estos no deberían empezar afectando siempre a quienes más esfuerzo hacen", finalizó.

Por otra parte Fueyo, quien participó del acto por el 69º Aniversario de Rada Tilly, dijo que "la ampliación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales es una obra fundamental y prioritaria para Rada Tilly", enfatizando que "el Gobierno Nacional no puede demorar más la financiación".

El precandidato recordó que la capacidad de procesamiento hace años que no es la adecuada para el tamaño de la población, con el agravante de que hace un centenar de días el líquido sin tratar se vuelca directamente sobre la arena de la playa.

Históricamente, el nivel de la laguna que recoge los efluentes cloacales se incrementa en invierno, y el líquido suele ser desechado al mar luego de recibir tratamiento en la planta que se encuentra a las orillas de dicha laguna. Pero la cantidad de agua precipitada en el temporal de lluvias del pasado abril provocó que se sobrepasaran todas las cotas y que se inundara completamente esta planta, quedando inutilizada.





