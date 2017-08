Fueyo: "este domingo enfrentamos a Macri"

Así lo remarcó Ricardo Fueyo este jueves durante el cierre de campaña desde el Consejo de Localidad de Comodoro Rivadavia junto a su compañera de lista, Silvia Pecci. Ante una multitud de militantes, los precandidatos a diputados nacionales por la lista 501 Z del PJ-FPV recordaron la importancia de "demostrar en las urnas que el pueblo no quiere más esta política de ajustes y pérdida de derechos", y que "se necesitan manos en el Congreso que se alcen en defensa de la gente".

"Este gobierno nacional fue en contra de los jubilados, de los discapacitados, quiere flexibilizar el trabajo de los argentinos, quiere extender la edad jubilatoria para que nuestros viejos se mueran trabajando al mismo tiempo que les niega a los jóvenes el acceso al mercado laboral; acentuó las desigualdades con la falta de medicamentos, de planes de alimentación para la infancia, los tarifazos. Por eso creo que este domingo muchos van a votar en defensa propia".

"La gente recuerda como vivía y como vive ahora, y este domingo hay que preguntarse cómo queremos vivir los próximos años", apuntó.

Fueyo aseguró que "vamos a enfrentar este plan que no tiene en cuenta al ser humano. Después de doce años de conquistas, de derechos adquiridos, no vamos a dejar que nos pasen por arriba"

"Este domingo enfrentamos a Macri, legitimemos la protesta social en las urnas, vayamos por el otro, por los que se están muriendo de hambre, vayamos por los necesitados, vayamos por la victoria", enfatizó ante el cerrado aplauso de la militancia

"En nosotros van a encontrar los mejores defensores de los derechos que el pueblo consiguió con Néstor y Cristina", remarcó Silvia Pecci.

"No queremos un país con desaparecidos, sin salud, sin trabajo, no queremos una Argentina así. Ni para nosotros ni para nuestros hijos. El domingo demos el puntapié para que dedique a Macri que lo estamos mirando, y que el pueblo no va a dejar que lo pase por arriba", sostuvo la precandidata.