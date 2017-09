"Fuimos pacíficos un año y estamos con las manos vacías"

Mañana a partir de las once en la planta de Guilford en barrio Industrial los obreros textiles se reunirán en asamblea. Estará presente el abogado de los trabajadores Jorge Echelini para informar los avances en la situación judicial de cada uno de los reclamos realizados. Asimismo, se espera que en el encuentro se definan medidas de fuerza.

Cipriano Ojeda, dirigente de la Asociación de Obreros Textiles (AOT) informó esta tarde que el encuentro fue impulsado por los propios trabajadores. Y además se manifestó esperanzado en que el intendente Carlos Linares – con quien tendrán una reunión el viernes – traiga novedades respecto a las jubilaciones que fue uno de los temas de agenda que trató en Buenos Aires con funcionarios del gobierno nacional.

"Las cosas no salen, están muy lentas, ya nos cansamos de esperar y vamos a tener que avanzar en otras cosas que no queríamos, pero no llegó la solución, llevamos un año esperando pacíficamente. En todo este tiempo no quisimos molestar a nadie y hoy por hoy estamos con las manos vacías", indicó el dirigente en diálogo con La Petrolera.