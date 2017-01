El Patagónico | Regionales | POLITICA - 15 enero 2017 Funcionario municipal garantiza autonomía El secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, Germán Issa Pfister, explicó las proyecciones económicas en las que se basará la gestión administrativa del municipio de Comodoro Rivadavia a fin de cumplir con todas las obligaciones que tiene el Estado. Al respecto, el funcionario reconoció que "fuimos muy austeros y muy equilibrados a la hora de armar el presupuesto para el año en curso, ya que somos conscientes de que tenemos que responder a todas las necesidades de nuestra gente".

El presupuesto municipal para el año 2017 es de 3.100 millones de pesos y según detalló el titular de la cartera económica, conlleva la impronta del intendente Carlos Linares de "continuar con esta política de orden financiero, equilibrado en todas sus finanzas, a fin de garantizar el sostenimiento de las políticas públicas que llevamos adelante en la ciudad".

"Si bien estamos trabajando de manera ordenada, sin deudas estatales con proveedores ni empleados públicos, estamos muy atentos a lo que pueda estar pasando a nivel provincial y nacional, ya que nos afecta muy de cerca, principalmente lo que tiene que ver coparticipación y regalías petroleras", sostuvo.

Issa Pfister remarcó que "en nuestro rol de administradores de las arcas municipales, trabajamos responsablemente en todos los ingresos y egresos que tiene el estado; sobre todo, lo que tiene que ver con los fondos propios, tan importantes para nosotros porque nos permiten trabajar como un municipio autónomo y no dependiente de otros organismos".



AUTONOMIA

En ese tenor, el secretario municipal reconoció que este orden económico que tiene el municipio de Comodoro Rivadavia garantiza el cumplimiento de todos sus compromisos, así como también pagar en tiempo y forma los salarios, aguinaldos y bonos de fin de año para los empleados municipales.

"El no depender de ayudas externas para cumplir con nuestra obligaciones nos llena de orgullo y tranquilidad, ya que podemos ser autónomos y cumplir con los pagos. Sin embargo, el no recibir fondos, como el caso Puerto Madryn y Trelew que recibieron tres millones de pesos para pagar salarios, nos duele porque creemos que si nosotros no recibimos esa plata para salarios, la podríamos tener igualmente para fortalecer otras áreas como deporte, cultura o la parte social que tanto necesita al apoyo provincial".

Issa Pfister dijo entender "que la situación de la provincia no es la mejor y están tratando de acomodarse, pero cuando vemos la cantidad de municipios que recibieron ayuda para sueldos y no figuramos en ningún tipo de ayuda económica, nos duele y nos gustaría recibir el trato igualitario que Provincia dice tener para todos los municipios".

"Un municipio que no requiere de salvatajes externos para pagar sus sueldos y contribuciones, debería ser premiado de alguna manera para poder utilizar el destino de esos fondos en otra cosa que también llegue a la gente como puede ser las acciones sociales".

El secretario municipal reconoció que "todavía estamos esperando los fondos que se comprometió el gobierno provincial para la Feria del Libro que se realizó el año pasado en nuestra ciudad. Estamos hablando de un monto que asciende a un millón de pesos. Y ya llevamos varios meses sin poder recibir ese aporte que esperábamos recibir".

Fuente: