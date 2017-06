Funcionarios provinciales interpelados por agresión de policías a joven de Madryn

Los funcionarios provinciales concurrieron ayer la Legislatura para explicar sobre las imágenes que tomaron las cámaras del Centro de Monitoreo y a través de las cuales se pudo observar cómo dos efectivos policiales golpeaban a un automovilista que estaba estacionado en un bulevar de esa ciudad.La diputada del PJ-FpV, Alejandra Marcilla, expresó que el Centro de Monitoreo tiene la particularidad de ser un servicio de atención compartida entre el Ministerio de Gobierno y el municipio de Puerto Madryn En ese sentido, anticipó que presentará un pedido de informes específico sobre Centros de Monitoreo en general, pero particularmente el de Puerto Madryn porque “hay unas cuantas cuestiones que no me quedan claras”.Recordó que en el Boletín Oficial están publicadas las designaciones del personal civil para el Centro de Monitoreo de Trelew y no así el de Puerto Madryn. Marcilla además expuso que al ministro “le resulta difícil determinar dónde hubo una filtración de estas imágenes”, y precisó que hubo una manipulación de las imágenes captadas sobre lo que también ha tomado intervención la justicia.SEPARADOSPor su parte, Durán explicó que “días después de lo ocurrido, el jefe de Policía tomó la decisión de separar a los efectivos agresores y en forma preventiva a un tercer efectivo que se ve que no está participando, pero de todas maneras se lo separó hasta tanto se cierre la investigación que está llevando adelante el fiscal”.El ministro también se refirió a que el abogado de dos de los policías "habría recusado al fiscal Daniel Báez. Se trata de abogados que contratan en forma particular los efectivos".Por ello, adelantó que “nosotros estamos avanzando para determinados casos en tener un equipo de abogados que colabore con los policías, pero estamos viendo cómo lo legislamos en el sentido de tener bien diferenciados en qué tipo de casos el Estado ayudaría en lo que respecta a la asesoría de los policías”.Mientras tanto, hizo hincapié en que Petersen está al tanto de la causa y "está en contacto con la víctima porque es una obligación de parte del Estado”.Hay que recordar que esa madrugada la víctima fue interceptada por los policías y obligada a descender de su auto. Sin motivo alguno recibió una brutal paliza por parte de dos de los uniformados, quienes al descender una mujer se retiraron quedando filmados en una de las cámaras de seguridad de la propia fuerza.