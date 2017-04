El Patagónico | Deportes - 22 abril 2017 Fútbol y patín artístico a beneficio de los damnificados

Hoy la Comisión de Actividades Infantiles participará de dos actividades solidarias a beneficio de los damnificados por el temporal que afectó recientemente a Comodoro Rivadavia.

La primera actividad es organizada por la filial de Racing, la ONG "Juntos x un Corazoncito feliz" y Unión San Martín Azcuénaga. Se trata de un Encuentro Infantil Solidario que tendrá lugar de 10 a 13 y que contará con la presencia del ex goleador Diego Milito, quien llega a la ciudad invitado por la Filial de Racing en Comodoro Rivadavia.

La actividad continuará a las 13, con el encuentro de Novena división entre USMA y Próspero Palazzo; el de Octava a las 14:30, USMA vs Palazzo, y culminará con el partido de Primera división que USMA y CAI jugarán a partir de las 16. Todo en cancha del club de Kilómetro 5.

Allí el primer equipo de la CAI enfrentará a su par de USMA, unidos por la solidaridad de la comunidad. La entrada será un útil escolar, mochila o guardapolvo y todo lo recaudado será destinado a "Juntos x un Corazoncito feliz" que lo entregará a los damnificados.

UNA MUESTRA DE PATIN SOLIDARIO

A las 17:00, en tanto, se iniciará la segunda actividad solidaria de la jornada. En la cancha 1 de la sede de CAI, la escuela de patín artístico que coordina Celeste Garay realizará una muestra de Patín Solidario. El valor de la entrada será: útiles escolares y alimentos no perecederos.

"La idea es realizar un evento a la gorra. Van a participar todas las patinadoras de la escuelita del club y del grupo de competencia, y también se sumaron otros artistas: dos chicos que van a cantar, una escuela de danzas que participa con cuatro números y las nenas que van a mostrar todo lo que estamos trabajando" explicó Garay.

"El objetivo de esto es desde nuestro lugar poder colaborar un poco con lo que está pasando, con todo lo que necesita la gente después de las inundaciones. También hacer que las chicas hagan un trabajo solidario en grupo, así que estamos muy entusiasmados", sentenció.

En el evento también se repartirá chocolate caliente a los asistentes. Es que como dijo Garay "la idea es que todos pasen una tarde agradable y por un ratito se olviden del mal trago que estamos pasando, porque la ciudad es de todos".





