Gabriel "Chaca" Bustos: "sostuvimos un partido en buena forma y sin goles" Un equipo diezmado que sostiene el arco en cero en condición de visitante, un plantel titular con nuevas incorporaciones que supieron mantenerse sin falencias, y un club que tiene "cantera" para los relevos, fue lo que resaltó el "10" de Huracán un día después del empate con Newbery, por la ida de la Fase Regional de la Copa Argentina.

Osciló la mitad del campo de juego e intentó aportar desde las ejecuciones de pelota parada, pero la historia finalizó sin goles. Y la incógnita se develará este sábado cuando Huracán oficie de anfitrión de Jorge Newbery, en la revancha correspondiente a la Fase Regional de la Copa Argentina.

En el análisis de Gabriel "Chaca" Bustos hay tranquilidad. Porque el volante creativo estás convencido que el empate en desigualdad numérica y definir en casa es un saldo a favor para Huracán.

"Fue el primer partido del año. Encima un clásico, entonces sabíamos que se iba a plantear de esta forma: intenso en el primer tiempo. Pero en el complemento al quedarnos nosotros con un hombre menos nos obligó a replegarnos. Tuvimos que sostener el partido y creo que los hicimos de buena forma porque terminamos sin goles", señaló Bustos, en diálogo con El Patagónico.

"Obviamente si hubiera sido once contra once el partido iba a cambiar de forma. Porque en el primer tiempo nosotros, al estar ordenados y presionar en los sectores que pensábamos que podíamos recuperar la pelota, generamos situaciones de goles. Y en el segundo tiempo con la expulsión de Ezequiel (Llesona) se nos complicó un poco", sostuvo Bustos.

La mitad de los titulares del "Globo" eran refuerzos. Y a pesar que se sumaron durante los primeros días del nuevo año, la adaptación fue óptima según el jugador.

"Los que estábamos en Comodoro Rivadavia arrancamos la pretemporada el 20 de diciembre. Y los jugadores que llegaron se fueron acoplando a los trabajos a partir del 3 de enero algunos, y otros el 5. Creo que tuvimos un primer tiempo para trabajar (obviamente siempre es mejor trabajar con más tiempo), pero el espacio que tuvimos lo trabajamos todos juntos y lo supimos aprovechar; porque en todo momento el equipo estuvo ordenado. Y en ningún momento se sufrió o hubo falencias. Y la verdad es que estamos muy conformes. Ahora nos toca en casa ir a buscar el resultado para definir la serie", recalcó.

"Es distinto jugar de visitante, sabíamos que Newbery iba a salir a buscar de entrada con mucha intensidad. Y nosotros nos plantamos en el sector de la cancha que nos quedaba más cómodo para salir a presionar y generar situaciones de peligro, que lo logramos. Por eso el partido nos quedó cómodo. Obviamente en el segundo tiempo y con un hombre menos se complica, pero no tuvimos grandes sobresaltos, salvo un córner con posterior cabezazo. Pero las situaciones iniciales las tuvimos nosotros. Fuimos más incisivos cuando recuperábamos la pelota", analizó.



LA AUSENCIA DEL CAPITAN

Para la definición el próximo sábado en el "César Muñoz", el "Globo" no contará con Ezequiel Llesona, quien se fue expulsado por doble amarilla a los 22' de la segunda etapa.

A pesar de ello, el "Chaca" mira el vaso medio lleno y dispara: "es un jugador importante que además es nuestro capitán, pero los chicos que están afuera están capacitados para poder intervenir en cualquier momento, y para eso nos preparamos. Obviamente perdemos un jugador importante, pero los de afuera están afilados y con muchas ganas y eso es bueno porque demuestra que este es un equipo competitivo".

"Eso se vio cuando en los primeros minutos del complemento intentamos salir un poco más adelante, pero con la salida de Ezequiel tuvimos que relegar puestos y resguardarnos, no sufrir en defensa y, en la medida que se podía, tratar de atacar con la gente que podíamos. Y terminamos llevándonos un buen resultado ante un rival que siempre intenta. Ahora nos toca la definición", finalizó.



