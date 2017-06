Gabriel Mercado llegó a Madryn para descansar con su familia

En su paso por su ciudad de origen el jugador de fútbol que supo vestir la celeste y blanca fue declarado "embajador deportivo" de Puerto Madryn en el mundo. La misma distinción que recibió Julia Gomes Fantasia, quien a la localidad valletana en el hockey de máximo nivel, formando parte de Las Leonas en los torneos más importantes del planeta.

Actualmente forma parte del plantel mayor de la Selección Argentina de Fútbol y en ese marco resulta una figura insoslayable, a la hora de ensalzar los valores éticos y solidarios del deporte, en este caso particular el fútbol, a ambos lados del Atlántico, al representar la síntesis de la imagen que desde la ciudad de Puerto Madryn se desea proyectar al mundo.

En una breve rueda de prensa, el actual jugador del Sevilla agradeció a Ricardo Sastre por la atención y remarcó "para mí es un orgullo recibir una distinción de mi ciudad, es la segunda vez que Ricardo (Sastre) nos hace este tipo de reconocimiento, me genera orgullo que en el lugar donde viví de chico me reconozcan, está bien que me fui desde muy chico a buscar mis sueños a Buenos Aires, pero acá quedan mis hermanos, un abuelo y mis padres por eso siempre va a ser mi lugar para venir a disfrutar de los afectos. Por más que los días no estén lindos uno disfruta de estar con sus seres queridos. Ahora voy a ser embajador de Puerto Madryn en el mundo haciendo que se conozcan a la ciudad y sus atractivos", dijo.