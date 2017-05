El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 29 mayo 2017 Gabriel Ponce de León logró un sólido triunfo en la Top Race V6 La quinta fecha tuvo como escenario a la catedral del automovilismo argentino. Detrás de Ponce (Toyota), llegaron Mariano Altuna y Humberto Krujoski, ambos con Chevrolet.

La quinta fecha de Buenos Aires terminó con una electrizante carrera que selló la quinta fecha del campeonato 2017. El triunfo fue para Gabriel Ponce de León que ejecutó una estrategia muy completa y precisa. El momento justo en el instante preciso el equipo Toyota Gazoo Racing llamó a Ponce a los boxes para el reabastecimiento de combustible, el trabajo del equipo fue veloz y esto le permitió al juninense salir en la segunda posición.

Sin dudas esa fue la clave del éxito. Todos los engranajes encajaron como un rompecabezas exacto y el resultado no podía ser otro.

Pero para que eso suceda se dieron varios factores. Primero un auto muy contundente que se fue forjado a lo largo de todo el fin de semana. Durante la sesión de entrenamientos se fue dando forma a un auto que quedó evidenciado en la clasificación.

Esto le permitió largar en la primera fila. Así la estrategia planteaba un panorama muy alentador. Apenas el semáforo se puso en verde Ponce de León perdió la primera colocación en manos de Rodríguez que saltó a la cima del clasificador. Por un par de vueltas el piloto del equipo 3M Mitsubishi Racing fue quien dirigió el pelotón.

El primer golpe de escena llegó cuando el auto de seguridad neutralizó la competencia producto de un fuerte despiste de Diego Azar que golpeó duramente contra las gomas de contención en el momento que se acercaban a la horquilla.

Ahí fue cuando Rodríguez tuvo que desistir de la carrera por un desperfecto mecánico que quedó evidenciado cuando se produjo el relanzamiento. Allí el Mitsubishi perdió rendimiento y quedó a un costado del circuito.

A partir de allí la carrera tomó otro rumbo. Rossi avanzaba en el clasificador. Altuna superaba autos y se mostraba competitivo mientras Lucas Guerra quien había perdido terreno en la largada empezaba a remontar en la fila india.

Mauro Giallombardo y "Caito" Risatti mostraban distintas suertes cada uno. Giallombardo adelante y el cordobés se mesclaba entre los integrantes del segundo pelotón.

Mientras todos buscaban su lugar, el correntino Humberto Krujoski en silencio lograba afianzarse en los lugares de vanguardia.

El segundo punto fundamental para justificar este triunfo fue el gran trabajo realizado por el equipo en el box. Ponce fue a buscar más combustible y al ingresar a los boxes tuvo un gran susto. El Toyota se puso de costado y paralizó el corazón de varios. La pericia del piloto sacó adelante el momento y rápidamente fue a buscar su reabastecimiento.

El trabajo fue veloz, certero y esto le permitió volver a la pista en la segunda posición detrás de Canapino que no había ingresado hasta ese momento.

Cuando el arrecifeño fue a boxes Ponce de León recupero la primera posición para no soltarla más.

La competencia ingresó en la parte final con Altuna amenazando la posición de Ponce de León y Krujoski junto a Guerra pelando con Guillermo Ortelli y Matías Rossi que se mantenía adelante en este pelotón.

Si algo le faltaba a esta definición era la lluvia que no quiso estar ausente en la fiesta de Buenos Aires y se hizo presente faltando pocos minutos para la bandera a cuadros.

Este condimento cambió el panorama y la solides de Ponce de León ya no se mostraba con tanta claridad. Altuna mejoró su rendimiento y rápidamente fue a buscar la primera posición mientras atrás los compañeros de equipo, Krujoski y Guerra marchaban juntos en la tercera y cuarta colocación.

Llegando a la horquilla Altuna fue por afuera poniendo su Chevrolet a la par del Toyota y al momento del frenaje la comunión de la pista húmeda y las gomas que ya habían sufrido e trajín de la carrera lograron que el auto del SDE Competición se pasara por muy poco dejándole el camino libre a Ponce que salió airoso de esta situación.

A partir de allí todo se redijo a la simple espera de que la bandera a cuadro decrete el triunfo de Ponce de León. Esto no tardó en llegar y el equipo pudo festejar su segundo triunfo consecutivo.

De esta forma Ponce de León aseguró su nombre en la lucha por el campeonato y Altuna con el segundo lugar se afianza en la cima del torneo. En esta dura discusión también están los nombres de Agustín Canapino que se fue de Buenos Aires como el tercero de certamen luego de recuperar un puñado de puntos que alcanzó a rescatar de la quinta fecha.

Risatti y Matías Rossi son quienes cierran los cinco mejores del campeonato hasta el momento.

"Estamos feliz por el trabajo que se realizó ya que logramos ganar la segunda carrera consecutiva con el equipo. La verdad que comenzamos muy mal ya que no fue bueno la largada y eso me costó mucho y cuando se produjo la neutralización pensé en intentar en el relanzamiento. Pero no se pudo dar ya que Matías Rodríguez perdió rendimiento de manera inmediata y eso me permitió agarrar la punta y empezamos a marcar diferencia importante.

Al principio de la competencia no cuide para nada el neumático y eso lo sentí mucho al final de la competencia. En la maniobra con Mariano logré estirar el frenaje y eso lo obligó a Mariano Altuna a pasarse y dándome un gran respiro para la última parte de la carrera. En el ingreso a los boxes para el reabastecimiento tuve un inconveniente porque lo aceleré antes de tiempo y el Toyota se me puso de costado gracias a dios logre controlar el auto.

El equipo realizó un gran trabajo en la detención y eso me permitió salir segundo detrás de Canapino que tenía que cumplir con el reabastecimiento. Logramos un gran triunfo y ahora estamos muy bien parados para el campeonato luego de un gran fin de semana para nosotros" aseguró el ganador, Gabriel Ponce de León.

Ahora resta esperar la próxima fecha que se disputará en el difícil y exigente trazado de la ciudad de San Juan el 16, 17 y 18 de junio próximo.



PANORAMA - 59 VUELTAS



1° Gabriel Ponce De León Toyota 1h00m30"2

2° Mariano Altuna Chevrolet a 2,805

3° Humberto Krujoski Chevrolet a 4,163

4° Matías Rossi Toyota a 5,301

5° Ricardo Risatti Mercedes Benz a 6,888

6° Agustín Canapino Mercedes Benz a 7,286

7° Lucas Guerra Chevrolet a 7,654

8° José Manuel Urcera Mercedes Benz a 9,636

9° Gustavo Tadei Mercedes Benz a 10,099

10° Franco Girolami Mitshubishi a 14,537

12° Lucas Valle Mercedes Benz a 38,667

14° Maximiliano Valle Mercedes Benz a 1 Vuelta



