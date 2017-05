El Patagónico | Deportes - 15 mayo 2017 Gago fue de lo mejorcito en el equipo "Xeneize"

El mediocampista Fernando Gago sobresalió en una pobre actuación de Boca Juniors ante River Plate, en la que el conjunto de la Ribera cayó por 3 a 1 como local, en un partido de la 24ta fecha del torneo de Primera división de fútbol.

El futbolista quedó solo en la generación de juego pero mostró pinceladas de su calidad en algunos pasajes, sus compañeros no lo ayudaron demasiado y lo dejaron aislado. El gol tuvo mérito en su pegada pero contó con la complicidad del arquero Augusto Batalla.



Agustín Rossi (4): Pudo hacer más en el primer gol y fue responsable en el segundo aunque a favor suyo, siempre le remataron de frente al arco y en completa soledad.



Gino Peruzzi (4): El punto más flaco de la defensa 'xeneize'. Nunca ofreció seguridad y su costado se convirtió en el preferido de sus rivales para atacar. Padeció la buena tarde de Gonzalo Martínez.



Santiago Vergini (3): Le costó salir afuera del área y pagó caro ante cada pelotazo rival. Flojo. Cometió muchas faltas e hizo méritos para irse expulsado. El peor de la última línea.



Juan Manuel Insaurralde (4): Desentonó como sus compañeros, salió mal cada vez que le dieron la pelota y perdió desde arriba.



Frank Fabra (4): Le costó hacer pie en el partido. Estuvo bien a la hora de soltarse y cruzar la mitad de cancha y le resultó complicado el retroceso. Cumplió en una última línea de pésima jornada. Se lo vio nervioso.



Pablo Pérez (4): Mal en la marca, sobre todo en la etapa inicial, y no incidió en el juego. Lejos de su nivel. Controló bien su temperamento.



Fernando Gago (6): Más allá del gol, lanzó bien varias pelotas y se ofreció siempre como primera opción a la hora de generar juego. Le faltó entenderse más con Pavón y Bou.



Rodrigo Bentancur (4): Puso empuje en los primeros 20 minutos y luego desapareció.

Cristian Pavón (4): Perdió cada vez que encaró en el uno contra uno a su hombre. No acertó una centro.



Darío Benedetto (5): Inquietó al fondo de River, más allá de su completa soledad en el ataque. Se impuso desde arriba y le trajo varios dolores de cabeza a la defensa. Sus socios lo dejaron aislado.



Ricardo Centurión (-): No puntúa. Se lesionó a los 12 minutos del primer tiempo.



-Los que ingresaron-

Walter Bou (4): Nunca encajó en el tridente ofensivo, prácticamente no tocó la pelota durante todo el partido.



Wilmar Barrios (5): No pesó en el partido.

