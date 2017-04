El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 26 abril 2017 Gago regresará como titular el domingo frente a Arsenal El ex jugador del Real Madrid de España reemplazará a Pablo Pérez, quien está suspendido y jugará como volante central. Wilmar Barrios lo hará como mediocampista por la izquierda.

Fernando Gago, capitán de Boca Juniors, practicó ayer en forma normal y volverá como titular ante Arsenal de Sarandí en la Bombonera, el domingo, en lugar del suspendido Pablo Pérez.

Gago, recuperado de un desgarro en el recto anterior derecho, se entrenó ayer con los futbolistas que no jugaron ante Atlético de Rafaela, primero con ejercicios físicos y luego el precompetitivo, con fútbol en espacio reducido. Después trabajó en el gimnasio junto con los titulares y no participó del partido entre los suplentes y la Reserva.

Gago jugará ante el conjunto del "Viaducto" como volante central, por lo que Wilmar Barrios, de muy buena actuación ante Patronato y Rafaela, lo hará como volante por derecha, posición donde ya jugó de entrada ante Banfield en la reanudación del torneo y donde Boca ganó por 2 a 0, con otra buena actuación del colombiano.

El regreso de Gago no será la única variante que hará el entrenador Guillermo Barros Schelotto para enfrentar a los dirigidos por Humberto Grondona, que están en zona de descenso y vienen de perder de local ante Independiente por 2 a 0.

El ingreso de Nazareno Solís o de Oscar "Junior" Benítez por Fernando Zuqui, quien no anduvo bien en la igualdad sin goles ante Atlético de Rafaela, será el otro cambio que hará el "Mellizo" Guillermo, ante la necesidad imperiosa de volver al triunfo tras dos empates en fila.

Es de recordar que ambos atacantes están peleando la titularidad en lugar del lesionado Ricardo Centurión -jugador clave para el esquema de Guillermo-, quien se repone de un esguince grado 2 con ligamento colateral medial en la rodilla izquierda. La recuperación de esa lesión lleva no menos de 30 días, y a Centurión le faltarían dos semanas para volver a entrenar.

Solís, proveniente de Talleres de Córdoba, fue titular ante Patronato, y aportó el centro para que Darío Benedetto convirtiera el gol, y luego le dejó su puesto el domingo pasado a Zuqui, porque según el entrenador el ex Godoy Cruz le daba posibilidades de tener más la pelota, ya que es más volante que extremo.

Oscar "Junior" Benítez, una de las incorporaciones de Boca en este verano, viene de tener un traumatismo en su tobillo izquierdo que lo tuvo a maltraer y volvió a estar en consideración por el técnico en los últimos dos partidos, donde estuvo en el banco de suplentes.

Entonces, el posible once de Boca para jugar ante Arsenal sería con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Wilmar Barrios, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Nazareno Solís u Oscar "Junior" Benítez.

Boca se entreno ayer en el predio Pedro Pompilio, donde a las 10:45 se abrieron las puertas para la prensa y los titulares hicieron ejercicios regenerativos en el gimnasio, mientras los suplentes realizaron ejercicios físicos, fútbol reducido y luego un partido ante la Reserva.

Los que no jugaron el domingo formaron con: Axel Werner; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Fernando Tobio y Jonathan Silva; Gonzalo Maroni, Julián Chicco y Gonzalo Lamardo; Nazareno Solís, Walter Bou y "Junior" Benítez.

El plantel "Xeneize" volverá a entrenarse hoy desde las 9:30 en Casa Amarilla a puertas cerradas y al termino de la práctica hablarán dos jugadores en rueda de prensa.

Boca, único líder del torneo con 45 puntos, enfrentará a Arsenal el domingo en la Bombonera por la 22da. fecha del torneo de fútbol de Primera división.



