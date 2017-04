El Patagónico | Deportes - 30 marzo 2017 Gago se desgarró y estará inactivo durante quince días Hace dos semanas el jugador renovó contrato con el club. Ayer, al final de la práctica tuvo una molestia que más tarde se confirmó que era una lesión en el recto anterior de la pierna derecha. El colombiano Sebastián Pérez sería su reemplazo el sábado ante Defensa y Justicia.

El mediocampista y capitán de Boca Juniors, Fernando Gago, sufrió ayer un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha y estará de baja al menos quince días.

Gago se retiró ayer por la mañana con una molestia muscular, del complejo Pedro Pompilio, y luego el parte médico oficial del club confirmó el diagnóstico, minutos antes de terminar un ejercicio táctico a puertas cerradas para la prensa dispuesto por el entrenador Guillermo Barros Schelotto, quien paró un posible equipo para el partido con Defensa y Justicia, de local, el sábado próximo, por la 18va, fecha, que era el mismo que había vencido a San Martín de San Juan por 2 a 1 el domingo pasado.

El volante se perderá ese partido y la lesión lo podría dejar afuera de los duelos ante Vélez Sarsfield, en Liniers, y Patronato de Paraná en La Bombonera, por las fechas 19na. y 20ma.

Gago, de 30 años y que hace dos semanas renovó su vínculo con la institución por tres años más, y se transformó, según el presidente de Boca Daniel Angelici, en el jugador mejor pago del fútbol argentino, viene de ser operado, dos veces del tendón de Aquiles izquierdo, en los últimos dos años.

Esto será un nuevo problema para el DT quien considera al ex volante del seleccionado una figura clave para su andamiaje y que fue justo cuando tenía la oportunidad de repetir por primera vez los mismos titulares desde que dirigió por primera vez a Boca cuando empató con Racing Club por la Copa Libertadores el 2 de marzo del año pasado.

El posible reemplazante de "Pintita" es el colombiano Sebastián Pérez, ya que su compatriota Wilmar Barrios, el otro volante central que tiene el plantel, llegaba al cierre de esta edición a Buenos Aires junto a Frank Fabra, desde Ecuador donde participó con el seleccionado de su país de los dos partidos por las eliminatorias para el Mundial Moscú 2018.

Y por eso se incorpora hoy al entrenamiento con sus compañeros y es difícil, por razones de recuperación física, que estén desde el inicio y se perfilan para estar entre los suplentes.

El posible equipo de Boca para enfrentar a Defensa sería con Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Sebastián Pérez y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.

Al término de la practica el defensor Jonathan Silva habló, en rueda de prensa, de su futuro en el club, debido a que el 30 de junio termina su préstamo sin cargo y tiene que regresar a Sporting de Lisboa, de Portugal.

"De que siga en Boca no depende de mí. Por supuesto que es un tema que pasa por mi cabeza, pero también tengo que vivir el momento", expresó.

El marcador lateral derecho, quien fue titular ante San Martín de San Juan porque Frank Fabra estaba con la selección de Colombia, también se refirió a la posibilidad de estar el sábado ante Defensa y Justicia.

"El no jugar te da ansiedad de hacerlo. La competencia con Frank (Fabra) es sana y sirve. Si estoy el sábado espero cumplir por mí y por mis compañeros".

Boca volverá a los entrenamientos hoy desde las 10 a puertas cerradas en casa amarilla y a su término el director técnico Guillermo Barros Schelotto dará una conferencia de prensa en la sala Antonio Carrizo.

Boca enfrenta el sábado desde las 20 a Defensa y Justicia en la Bombonera por la 18a fecha del torneo oficial "Copa Bicentenario de la Independencia" y con el arbitraje de Juan Carlos Pompei y será televisado por Telefé.

