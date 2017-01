El Patagónico | Deportes - 16 enero 2017 Gallardo: "estos partidos son para trabajar y mejorar"

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, señaló que "el juego no fue de lo mejor" en el triunfo 1-0 sobre Millonarios de Colombia, debut en el certamen Florida Cup y primer partido del año, pero asume estos encuentros amistosos para "trabajar y mejorar" el rendimiento de cara al futuro.

"Hay que tomar estos partidos para trabajar y mejorar. Tenemos que ver cómo funciona el equipo con este nuevo esquema (con línea de tres en defensa). Trataremos gestionar los minutos en el próximo partido, pero el juego no fue de lo mejor", indicó Gallardo en la conferencia de prensa que ofreció junto al delantero Lucas Alario.

"Con los carrileros tuvimos alternativas por los costados. Con ellos buscamos ser más dinámicos para jugar por fuera y ser profundos, pero hay que trabajarlo; nos queda tiempo para mejorar", apuntó el 'Muñeco'.

En cuanto a los refuerzos, con la intención de incorporar al mediocampista de Rosario Central, Walter Montoya, el entrenador de River señaló que están "a la espera" de la resolución.

"Desde que llegamos a Estados Unidos mi idea fue trabajar con el plantel que por suerte podemos conservar, que tienen la cabeza acá, y ver cómo se determina la llegada de un futbolista más que jerarquice el plantel. Estamos en la espera y estoy firme en la postura de potenciar al plantel. Si viene mejor, sino se trabajará con los que están. Tenemos que potenciar lo que hay y recuperar a los lesionados", indicó Gallardo.

Por su parte, Alario expresó su satisfacción por el gol ante Millonarios que resultó decisivo para la victoria. "Para un delantero siempre es bueno convertir. En la cancha se vieron buenas cosas, otras no tantas, pero trabajaremos para mejorar y seguir este camino", manifestó el atacante.

Alario apuntó que el nuevo sistema táctico (3-4-1-2), implementado por Gallardo, no significó una modificación en su juego: "No me cambia nada el nuevo sistema. Gallardo tiene en claro el rol de cada uno en la cancha, el sacrificio que hacemos y tanto yo como mis compañeros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos".

El ex delantero de Colón de Santa Fe también se refirió a los rumores de una transferencia al fútbol europeo y dejó en claro que su mente "sólo está en River" para encarar una temporada que tendrá a la Copa Libertadores como máximo objetivo.

"Estoy contento de estar acá, de comenzar una nueva pretemporada. Tendremos varios objetivos, el mayor es la Libertadores, pero mi cabeza está acá y queremos dejar a River lo más alto posible", concluyó el goleador.





