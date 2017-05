El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 05 mayo 2017 Gallardo: "hay que dejar de sacar ventajas" "Nosotros estamos muy orgullosos de que los jugadores de River sean convocados y no nos opusimos, incluso sabiendo que Ezequiel Palacios, que nos venía dando soluciones desde el banco, sería importante en este momento por la lesión de Nacho (Fernández)", expuso el "Muñeco".

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se quejó ayer por la falta de reglas claras en cuanto a la cesión de jugadores a la selección Sub 20, que jugará el Mundial de Corea del Sur, y pidió que "la nueva AFA" intervenga para que algunos clubes dejen de "sacar ventajas".

"Nosotros estamos muy orgullosos de que los jugadores de River sean convocados y no nos opusimos, incluso sabiendo que Ezequiel Palacios, que nos venía dando soluciones desde el banco, sería importante en este momento por la lesión de Nacho (Fernández)", expuso el "Muñeco" en conferencia de prensa.

"Pero no sé qué decir con el tema de las convocatorias, nosotros cedimos nuestros jugadores, pero luego veo otras actitudes. Esta nueva AFA debería tener una solución para esto, hay que intentar terminar con el tema de sacar ventaja. No cambiamos mucho", lamentó.

Gallardo cuestionó de esa manera la negativa de ceder a Ezequiel Barco por parte de Independiente, que ejerce la vicepresidencia segunda de AFA a través de su titular Hugo Moyano.

Superada la polémica que envuelve al seleccionado juvenil, el DT de River confirmó que el uruguayo Rodrigo Mora será el reemplazante de Fernández para jugar el sábado con Temperley en el Monumental desde las 20:30. "Vamos a tener un solo cambio, Mora jugará en lugar de Nacho pero no hará el juego de Nacho como escuché en estos días porque tiene otras características", aclaró.

De ese modo, el equipo formará con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Mora, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Lucas Alario y Sebastián Driussi.

"Entrará un jugador que viene bien, con buenos partidos cuando ingresa, pero que no tiene las características de Nacho por eso tenemos que acomodarnos distinto intentando que el funcionamiento no se resienta", asumió el técnico "millonario".

Tras confirmar el equipo, Gallardo no quiso apresurarse sobre el momento de una posible rotación de jugadores por la doble competencia entre torneo local y Copa Libertadores. "Tenemos muchos partidos y la idea es tener a todos en condiciones, luego decidiré en qué momento y cuándo, la idea es que al que le toque esté bien", explicó.

River, que el miércoles recibirá a Emelec de Ecuador por la cuarta fecha del Grupo 3 de la Copa, se entrenó ayer a la mañana en el River Camp del predio de Ezeiza con una práctica de fútbol del equipo alternativo que podría afrontar ese partido para reservar a los titulares de cara al superclásico con Boca, el domingo 14.

El equipo que enfrentó a la Reserva formó con Maximiliano Velazco; Camilo Mayada, Arturo Mina, Luciano Lollo y Luis Olivera; Mora, Joaquín Arzura, Iván Rossi y Tomás Andrade; Marcelo Larrondo y Carlos Auzqui.

Los jugadores titulares realizaron tareas livianas y hoy por la tarde quedarán concentrados en el estadio luego del entrenamiento de la tarde para iniciar un mes de mayo con tres partidos por Libertadores y otros cuatro por el torneo local.

Por último, el defensor ecuatoriano Mina va a jugar en el partido de Reserva el fin de semana para llegar con ritmo frente a Emelec y el delantero Marcelo Larrondo será parte del banco de suplentes el domingo ante el "Celeste".

River, que tiene un partido pendiente ante Atlético Tucumán, ocupa el sexto lugar del Campeonato con 39 unidades, a nueve del líder Boca.





