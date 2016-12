El entrenador millonario habló sobre su continuidad después del cierre del año y no confirmó qué hará en su futuro. "No dije ni que me quedaba ni que me iba", aseguró.

Gallardo: "no pensé nada todavía, no abrí ni cerré ninguna puerta"

Después de obtener la Copa Argentina en Córdoba, el mundo River no habla de otra cosa que no sea la continuidad del exitoso Marcelo Gallardo al frente del equipo. Es por eso, que tras ganarle a Olimpo en Bahía Blanca, el Muñeco se refirió a este tema y aseguró: "Lo único que dije fue que era un momento para reflexionar y analizar un montón de cosas".

"Todo el mundo hace conjeturas y opina. Es bueno detenerse a pensar para ver qué se hizo bien, y qué se hizo mal. Yo di una respuesta natural, pero a veces siento que uno tiene que medir las cosas que dice. No pensé nada. Yo no dije qué me iba ni que me quedaba. Dije que iba a profundizar con lo que pasó en estos dos años y medio. No abrí ni cerré ninguna puerta. Ya hablé con Rodolfo y con Enzo. Necesito un poquito de descanso. Después de pensar y reflexionar, se los comunicaré a ellos y veremos cómo seguimos", aseguró.