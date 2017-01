Gallardo: "queremos que Montoya se decida pronto"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, espera que el mediocampista Walter Montoya "se decida pronto" frente a la posibilidad concreta de ser contratado por el club de Núñez y ante la negativa de Rosario Central, dueño de su pase, de transferirlo a un equipo del fútbol argentino.

"Es difícil cuando hay varias opciones. No sé qué grado de posibilidad tienen los otros equipos (Genoa de Italia y Boca), sí la nuestra. Escuché opiniones y no debe ser fácil para el jugador. Central dijo que era difícil venderlo al fútbol argentino y el jugador deberá decidir; queremos que Montoya se decida pronto", manifestó Gallardo en diálogo con ESPN.

"La llegada de Montoya ya no es decisión nuestra. Trabajamos con el plantel que tenemos, lo hacemos de la mejor manera posible de cara a un año lindo a nivel de objetivos. El mensaje es uno solo y empezamos con esa ilusión", indicó el "Muñeco".

De esta manera, Gallardo insistió una vez más por la contratación de Montoya, cuya oferta de cinco millones de dólares fue rechazada por Rosario Central, para reforzar al equipo que sufrió la baja de Andrés D'Alessandro quien retornó a Inter de Brasil.

Gallardo remarcó que aquellos jugadores que sean incorporados para jugar el torneo local y la Copa Libertadores deberán tener "mucha personalidad" para defender la camiseta de River Plate, último bicampeón de Recopa Sudamericana y ganador de la Copa Argentina.

"Cualquiera que venga a este club, que volvió a los primeros niveles como marcaba su historia, debe tener personalidad. Los cambios no son fáciles y los que vengan tendrán que asimilar eso porque jugar en un grande no es fácil para cualquier jugador", señaló el ex volante del seleccionado argentino de fútbol.

Por su parte, el representante de Montoya, Daniel Luzzi, aseguró que la oferta de River es "muy importante" para el fútbol local y que el club rosarino tendrá "sus razones para no querer venderlo" en el mercado argentino.

"La oferta de River es de un nivel internacional, es muy importante y por eso le dijimos a Central que es para tener en cuenta. Por ahora no hay una oferta superadora, porque está la de Genoa y de Boca no tenemos nada nosotros", señaló Luzzi a Radio Rivadavia.

"Nosotros queremos que haya un corte de esto, nos pidieron unos días más y aceptamos, pero queremos que se defina, el jugador ya dijo que quiere cambiar de aire y cuando llegue el momento, la palabra del jugador será la que defina", añadió.

Además, explicó que "va a ser complicado que haya una oferta que deje a todos conformes, entendemos que Central no le quiera vender a River al jugador pero no pueden dejar de saber que la oferta es muy importante y que hay que tenerla en cuenta, ellos sabrán porque la descartaron". En relación al tema Boca, Luzzi confesó que "en su momento nos hablaron, pero no hubo nada concreto, ni lo hay por ahora, si lo hablaron con Central es un tema de ellos, desde el lado del jugador no hay nada firme".

Finalmente, el representante reconoció que "es complicado si entre los clubes no hay buena comunicación, sabemos que Central no lo quiere vender a River a pesar de la muy buena oferta, ahora si hay otras ofertas no las conocemos".

River Plate realiza la pretemporada en Orlando, Estados Unidos, como participante del certamen Florida Cup. Su próximo partido será mañana, a las 21, hora de Argentina, ante San Pablo de Brasil, donde milita el volante Julio Buffarini, por instancia de semifinales.