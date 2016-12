Gallardo: "quiero tomarme unos días para pensar"

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, puso suspenso acerca de su continuidad en el cargo, al afirmar que se tomará "unos días para reflexionar" sobre su futuro después de coronar la Copa Argentina, el sexto título de su ciclo en el club.

"No estoy diciendo ni que me voy ni que me quedo, no quiero especular. Tengo un gran aprecio por River pero quiero tomarme unos días para pensar", aclaró el entrenador en una nota concedida al canal Fox Sports.

Gallardo, de 40 años, asumió el cargo en junio de 2014 y con la copa lograda la noche del jueves sumó su sexta conquista, pues ya había ganado otro cinco títulos internacionales: Sudamericana 2014; Recopa, Libertadores y Suruga Bank en 2015 y nuevamente la Recopa este año.

"Hemos conseguidos muchas cosas, este ciclo ha sido muy exitoso. Tengo que ver qué es lo que tenemos para ir en busca de nuevos desafíos", consideró el "Muñeco", que de esta manera podría dirigir su último partido mañana ante Olimpo en Bahía Blanca.

Por último, Gallardo no se dejó seducir por el hecho de haber clasificado a la Copa Libertadores del año próximo. "Jugarla genera un gran desgaste y quiero detenerme a pensar si estoy preparado para afrontarlo", asumió.