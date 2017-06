El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 17 junio 2017 Gallardo: "River es muy grande como para que los jugadores se vayan a otro club" El "Muñeco" afirmó que a sus dirigidos los siguen varios clubes de Europa, y que habría que discernir entre los de Primera división y el resto. Para el compromiso de mañana con Racing, el "Millonario" saldrá con Camilo Mayada y Lucas Alario como variantes.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, le puso un freno a los rumores de venta de las figuras de su equipo y afirmó ayer que a los jugadores les dice siempre que "River es demasiado grande para que se vayan a otro club".

"Si no, que miren cuántos hoy quieren volver", enfatizó el entrenador de los millonarios.

El "Muñeco" Gallardo advirtió que sabe que a sus jugadores los siguen desde varios clubes poderosos de Europa, pero dejó en claro su idea al sostener que, "a no ser que sean equipos de primera línea, hay que pensar bien porque de lo contrario pasa como con otros jugadores que luego tienen ganas de regresar".

"El tema de las ventas es un tema para preocuparse y hay condimentos que evaluar. Sabemos que hay jugadores que son seguidos y que es motivo de orgullo para nosotros que eso pase", analizó el DT "millonario" en rueda de prensa.

"Pero también es un problema porque preparamos un equipo para jugar todo un año y ahora, que sí empieza la verdadera copa, hemos podido conformar un buen equipo que nos puede dar mayores alegrías. Más allá del deseo, no puedo retener a ninguno, ni cortarle las carrera", agregó.

En cuanto al tema de las posibles bajas del equipo y los jugadores que pueden llegar, Gallardo confesó que "no va a salir ninguna lista de los que se van a ir o llegar hasta que termine el torneo". "Estamos en competencia y con la aspiración de pelear el campeonato hasta el final", advirtió.

"El balance va a tener que esperar hasta la semana previa el próximo partido de Copa Libertadores y el tema refuerzos también va a depender de la estabilidad de nuestro plantel. Vamos a evaluar muchas cosas, pero tenemos que estar tranquilos", añadió.

Ante la consulta sobre el rival de la Copa Libertadores, Guaraní de Asunción, Gallardo consideró que "es duro como todo equipo paraguayo". "Nos conocemos y nos trae buenos recuerdos por lo que sucedió en 2015, pero no hay que confiarse porque en ya se vio como varios equipos favoritos perdieron" en ese torneo, indicó.

Finalmente y sobre el tema de Rodrigo Mora y su próxima intervención quirúrgica, el DT enfatizó que "las lesiones nos persiguieron este semestre, tenemos que lidiar con eso, lo de Rodrigo ya lo veníamos manejando y lamentablemente lo vamos a perder. Ahora queda apoyarlo y desearle lo mejor que esté tranquilo"

Por otro lado, el entrenador confirmó el equipo que trabajó en la práctica de fútbol ayer por la mañana en el predio de Ezeiza, con Sebastián Driussi recuperado de una lesión muscular y con la inclusión de los tres jugadores que el miércoles regresaron de la gira de la selección nacional (Jonatan Maidana, Lucas Alario e Ignacio Fernández), y definió el equipo que recibirá a Racing el domingo por la fecha 28va. del torneo de Primera División.

Así, River recibirá a Racing el domingo con Agusto Batalla; Jorge Moreira, Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y "Nacho" Fernández; Alario y Driussi.

En relación al equipo que perdió con San Lorenzo (2-1) se producirán dos cambios: el regreso de Moreira por Camilo Mayada y el de Alario por Carlos Auzqui. Ambos titulares no habían jugado porque tuvieron que cumplir una sanción pendiente por acumulación de tarjetas amarillas.

Precisamente, Auzqui será baja en la convocatoria para el partido ante la "Academia" pues sufrió una distensión muscular en el recto anterior de la pierna derecha durante la práctica y estará al menos dos semanas con trabajos diferenciados.

En cuanto a Driussi, se recuperó de una distensión en el aductor izquierdo que sufrió frente a San Lorenzo y podrá seguir teniendo asistencia perfecta en la temporada ya que desde junio del año pasado el goleador estuvo en los 42 partidos oficiales que disputó el equipo.

River, que con 52 puntos se encuentra segundo en la tabla a 4 puntos del líder Boca Juniors, recibirá el domingo en el estadio Monumental a las 17.10 a Racing, que marcha noveno con 46 puntos y que viene de igualar 1-1 de local frente a Aldosivi.



