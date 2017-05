El Patagónico | Deportes - 10 mayo 2017 Gallardo: "si fuera por mí, me quedaría a vivir en River

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, expresó ayer que si de el dependiera se "quedaría a vivir" en el club, pero remarcó que el fútbol argentino "genera muchísimo desgaste".

Luego de obtener por primera vez un triunfo en La Bombonera desde 2004, cuando asumió en el "millonario", el "Muñeco" confesó su deseo de quedarse luego de que termine su vínculo en diciembre próximo, pero reconoció que "todas las cosas que pasan diariamente no te permiten pensar en quedarte tanto tiempo".

"El fútbol argentino genera muchísimo desgaste. Ahora estamos viviendo un momento de alegría pero si pierdo cuatro partidos o un clásico se pondrá mi cabeza en juego", expuso Gallardo en una entrevista con radio La Red.

Además de destacar la importante victoria sobre el líder del torneo de Primera división, el "Muñeco", ganador de cinco títulos internacionales, admitió que fue un "orgullo" que lo hayan nombrado como posible candidato a dirigir al seleccionado argentino.

"Que al ser tan joven se me haya considerado para el privilegio de dirigir la selección es un orgullo. Y es el resultado del trabajo en equipo, porque sin ellos, sin una dirigencia que me da libertad y sin los jugadores que se someten día a día, sería totalmente imposible", señaló.

En este sentido, el ex mundialista en Francia 1998 y Corea y Japón 2002 valoró a Jorge Sampaoli, quien se encamina a ser el sucesor de Edgardo Bauza.

"Hace cinco años viene haciendo un gran trabajo y pegó el salto a Europa donde le dio identidad a Sevilla en una liga muy competitiva como la española", destacó Gallardo, quien fue eliminado por el casildense en un cruce con Nacional, de Uruguay, club en el que debutó como entrenador, ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2011.

En cuanto a lo futbolístico, Gallardo adelantó que ante las ausencias de Milton Casco, Luis Olivera y Leandro Vega, los tres laterales por izquierda que tiene el plantel, seguirá el uruguayo Camilo Mayada en ese sector.

Por lo tanto, el ex Danubio de Montevideo será titular en el duelo del jueves ante Melgar en Arequipa, Perú, por la quinta fecha del grupo 3 de la Copa Libertadores de América y también el lunes 22 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio del "Bosque".

