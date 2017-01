El Patagónico | Deportes - 13 enero 2017 Gallardo: "todo depende de Argentina"

Eduardo Gallardo, entrenador del seleccionado argentino masculino de hándbol, aseguró que, al margen de la calidad y la envergadura de los rivales, su equipo dependerá de sí mismo para avanzar en el Mundial Francia 2017, en el que debutará hoy ante el vigente campeón olímpico, Dinamarca.

"Con Dinamarca y Suecia hay que apuntar a que ellos no tengan un buen partido, porque si se despiertan bien son superiores. Con Qatar estamos ahí, pero hay que ver cómo funciona ahora que no tiene varios extranjeros, mientras que con Egipto y Bahrein depende de nosotros", explicó Gallardo en declaraciones a Télam en la previa al debut en París.

'Los Gladiadores', a diferencia otras oportunidades, tendrá un grupo con rivales mucho más terrenales, salvo Dinamarca, el vigente ganador de la medalla dorada en Río 2016, por esa razón, desde el punto de vista del técnico "todo depende de cómo esté Argentina, porque si los chicos se levantan bien se le puede ganar a cualquiera".

"Dinamarca es el actual campeón olímpico. En el Mundial pasado empatamos y en el Juego Olímpico jugamos un gran partido pese a perder. En Río tuvimos diez minutos muy malos, los primeros del segundo tiempo, pero en la primera media hora nos fuimos empatados. Creo que los podemos complicar con nuestra forma de jugar. Son superiores, eso está claro, pero no es el rival al que tenemos que apuntar ganar para pasar de ronda", aclaró sobre los daneses.

Luego será turno de Suecia, rival ante el cual esta camada de jugadores dio el gran golpe de escena al derrotarlo en el Mundial 2011, donde eran locales, y Gallardo tiene claro que "después de un Juego Olímpico malo se metió en un recambio", por eso, "habrá que ver como andan los debutantes" porque "son excelentes en las categorías formativas, pero el Mundial adulto es otra cosa".

El cierre de la primera fase será ante los tres rivales a los cuales los argentinos deben apuntar vencer para clasificarse a los octavos de final y, de ser posible, en la mejor posición posible.

"Qatar ha tenido algunas bajas de jugadores, cuatro o cinco titulares en los últimos torneos no van a estar. Va a ser un equipo duro, pero no tan complicado como lo fue en el Mundial 2015 o al que enfrentamos en Río. Apostamos algunas fichas ahí", analizó sobre el campeón asiático, que no tendrá a varios europeos nacionalizados.

"Egipto es un equipo como nosotros. Hizo unos buenos Juegos. No fue el equipo que jugó los dos amistosos contra nosotros en la previa a Río, pero sabemos que es uno de los rivales a vencer", contó sobre el campeón africano, mientras que "Bahrein no tiene una gran tradición" y reconoció: "Si no estamos bien nosotros nos pueden ganar".





