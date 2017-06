El Patagónico | Policiales - 03 junio 2017 "Ganaron los delincuentes", lamentó la madre de la víctima

Orlga Cañupán, la madre de Néstor Vázquez, cuestionó a la Justicia luego del fallo que absolvió a Claudio Vera, Miguel Baeza y Misael Henríquez, los tres imputados por el asesinato de su hijo.

Después de conocer la decisión de la Justicia y en diálogo con El Patagónico, Cañupán manifestó: "ganó la corrupción, ganaron los delincuentes. El fallo de los jueces fue una vergüenza", apuntó.

La madre de Vázquez expresó qué desde un primer creyó en la Justicia, pero "ahora creo que no existe. Está del lado de los asesinos y delincuentes. Voy a apelar, voy a seguir en las instancias que me quedan".

Cañupán también se refirió al rol del fiscal general Adrián Cabral como acusador público ya que luego de la detención de Brenda Vargas, una testigo clave que debía prestar declaración en el caso, retiró la acusación contra los tres imputados.

"Brenda Vargas manejó a los jueces, fiscales, imputados, a la Justicia. Ella debería haber estado imputada desde un primer momento, pero Cabral nunca lo hizo, él tuvo la culpa de todo esto, no pudo manejar una causa", cuestionó manifestó la madre de Vázquez.

Denunció: "estuvo todo armado políticamente y hoy quedó acreditado que fue una interna sindical".





Fuente: