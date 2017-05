García Blanco acusó enfermedad y se retrasa la sesión especial

Este mediodía el diputado del bloque de Cambiemos Manuel Pagliaroni se refirió a las dificultades para poder contactarse con la camarista de la zona sur de la provincia, Mercedes García Blanco, las dilaciones según indicó el legislador la ubican cada vez más lejos de acceder a un espacio en el Superior Tribunal de Justicia.

"Entendemos que hubo un desinterés de la magistrada respecto al pliego de preguntas que nunca lo vino a retirar a la Legislatura, costó notificarle la fecha de la sesión especial a que debía venir a responder. Ahora aparece lo del certificado médico, aunque no tenemos por que sospechar de la veracidad de sus dichos pero todo esto hace que se generen especulaciones, y entre ellas la ausencia de algún diputado en las próximas sesiones que podría poner en duda en humero requerido de votos para el pliego que son 18".

Pagliaroni, además reconoció que pudo hablar con la magistrada y develó que no se encuentra ausente por stress como publicaron los medios del valle en las últimas horas. "El certificado que envió advierte sobre un diagnóstico por infección urinaria", detalló el diputado de Cambiemos.

Por su parte, el legislador del oficialismo Adrián López indicó que habrá acuerdo para modificar la fecha de la sesión especial para tratar el pliego. Esta, debería ser considerada en la próxima reunión de comisión.

"NO LA CONOZCO"

Enterado de las dilaciones, Mario Das Neves en rueda de presa advirtió que no tiene intenciones de retirar el pliego para la designación de García Blanco. Y frente a las especulaciones sobre su cercanía a la magistrada, fue contundente: "a ver, la Legislatura tiene todo el derecho de hacer las preguntas que quiera, pero hay que ser serio para eso. He visto preguntas que causan vergüenza, una por ejemplo es: ¿cuándo fue la última vez que estuvo conmigo?, cuando yo no la conozco, si la cruzó en la calle no la conozco", dijo.