García Blanco se presentó e instó a la Justicia a incorporar más mujeres

Presidida por el Vicegobernador Mariano Arcioni se realizó hoy una Sesión Especial donde fue convocada la doctora Graciela García Blanco para dar cumplimiento a la Ley V Nº 152 quien fue seleccionada por el Poder Ejecutivo para ocupar un cargo de Ministro del Superior Tribunal de Justicia.

La Camarista se sometió a un cuestionario de un centenar de preguntas formuladas por los distintos Bloques parlamentarios, que atravesaron aspectos vinculados con la formación académica, experiencia profesional y la visión sobre el funcionamiento judicial y situación personal en acciones de amparo contra el Estado Provincial por reclamos de haberes.

"Me siento absolutamente capaz y pienso que puedo ser un aporte positivo", dijo la funcionaria judicial además de enfatizar su pasión por la labor judicial y su actividad en distintos fueros.

Entre las consultas formuladas García Blanco debió exponer detalles de su patrimonio conyugal y valores económicos, del funcionamiento del STJ provincial y el proceder sobre prórrogas de sentencias. También habló sobre las demoras en amparos en situaciones que demandan prontitud.

Asimismo, la doctora expuso criterios de independencia judicial y que los jueces deben atenerse a formular sentencias y no emitir opiniones. Consideró, sin demasiadas precisiones, que debía revisarse la proporcionalidad en materia de Porcentualidad Salarial y sostuvo la importancia y necesidad de establecer fueros y juzgados propios en materia de casos de violencia de género y familiar.

En otro tramo de su exposición, respondiendo las consultas de los legisladores juzgó como "aberrantes" los delitos considerados de "Lesa Humanidad" atento a históricos holocaustos y graves situaciones contemporáneos que ocurren en el mundo (Medio Oriente). Se manifestó de acuerdo con el fallo en disidencia del doctor Lorenzetti sobre la aplicación del 2x1 en favor de genocidas.

Tras un cuarto intermedio, dejo en claro que no acepta el delito sexual, "tengo dos nietos y dos hijos" y sostuvo que no debe existir ninguna insignia religiosa en las salas de audiencias, salvo la bandera nacional "para que el judiciable vea que no hay preferencias".

SESION "AGOTADORA"

Una vez terminada la sesión que se prolongó por más de cuatro horas, la doctor Graciela Mercedes García Blanco reconoció que fue agotador, "ellos deben estar acostumbrados, yo tengo un trabajo intelectual pero no quiero emocionarme ahora por ser una mujer la que estrena este nuevo sistema de selección".

Reconoció que fue mucha presión para ella "pero sé que existen" y aclaró que se sintió representante del género, al ser la primera mujer en dar cumplimiento al artículo 11 de la Ley 152, aprobada recientemente por la Cámara.

Insistió que tiene una personalidad de mucho trabajo "ni busco el atril, hablo por las sentencias aunque cuando se me ha preguntado no he tenido problemas en contestar".