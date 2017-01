El Patagónico | Deportes - 14 enero 2017 García: "mi objetivo principal es llegar al Súper TC2000" Antonino García, el campeón argentino de TC2000, dialogó en exclusiva con www.tc2000.com.ar y realizó un balance de la temporada que lo vio coronarse, contó cómo fue su relación con el equipo y cuáles son sus objetivos para el futuro.

- ¿Fuiste un campeón contundente: ¿Fue un año perfecto?

La verdad fuimos muy contundentes, por eso ganamos el título, igual nunca se puede decir perfecto. El sistema de lastres e inversión de grilla, hace que la lucha por el torneo sea muy dura. Lo que si es para destacar es el increíble trabajo que hizo el equipo todo el año, fue clave para llegar a la última carrera con dos autos con chances de ser campeones, y en mi caso con posibilidades desde la penúltima fecha.



- ¿Fue tu mejor temporada en el automovilismo?

Sin dudas que sí, el año pasado fue bueno y no pudimos cerrarlo como queríamos, este año redoblamos la apuesta, como se dice, y gracias al equipo que confió nuevamente en mí, se dieron las cosas muy bien. Tener un gran auto hace las cosas más fáciles y permite a uno disfrutar cada competencia. Así las cosas siempre salen mejor.



- ¿Qué sensación te quedó de la Escudería FELA y tus compañeros tras estos años juntos?

Las sensaciones son grandiosas, es difícil describir lo que es ser parte del equipo, el trabajo y el trato que hay entre cada uno de los integrantes. Todo eso hace que sea más cómodo trabajar cada fin de semana, en conjunto con compañeros de equipo, ingenieros y demás.



- ¿Qué cosas aprendiste en el TC2000?

Aprendí muchísimo: a manejar, a correr carreras, a trabajar en equipo y varios valores más que me deja la categoría. El trabajo de todos los equipos y pilotos es muy profesional, por eso aprendí muchas cosas para poder estar a la altura de todos y que seamos un buen conjunto.



- ¿Tu próximo objetivo en el automovilismo?

Mi objetivo principal es llegar al Súper TC2000, categoría que sigo de cerca desde los 16 años, cuando debuté en la Fórmula Renault. De allí soñé con correr en lo más alto, y salir campeón en la categoría antesala me hace sentir muy cerca, más allá de lo difícil que es tener una butaca, ojalá pueda estar.





Fuente: