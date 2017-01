El Patagónico | Regionales | CONCEJO DELIBERANTE - 05 enero 2017 Gaspar asegura que su proyecto de pirotecnia cero está en comisión para ser tratado El concejal de Cambiemos aseguró ayer que "si ahora el oficialismo'' quiere sacar una ordenanza de pirotecnia cero, sólo tiene que "tratar el proyecto que quedó en comisión porque lo que se aprobó el año pasado no fue mi ordenanza''. José Gaspar, de amplia experiencia legislativa, lamentó haber quedado "pegado'' con una normativa que no es de su autoría y que apoyó para que "al menos tengamos una regulación''. En otro orden, minimizó el error que se cometió desde el Ministerio de Desarrollo Social con el mapa sin Malvinas.

La quema de pastizales del domingo en el barrio Laprida y otros incidentes que hubo con la pirotecnia en el cierre de 2016 y el inicio de 2017, reactualizó el debate sobre el uso y venta de la misma en la ciudad.

Como se publicó ayer, la concejal del Frente Para la Victoria Adriana Casanovas confirmó a El Patagónico que en marzo, cuando arranque el nuevo período ordinario, presentará un proyecto de ordenanza por el que impulsará la prohibición total de la pirotecnia, algo que se viene prometiendo hace varios años y, hasta el momento, no se cumplimentó.

Mientras, el concejal de Cambiemos José Gaspar lamentó ayer a este diario que su nombre haya quedado asociado con la ordenanza que se aprobó sobre fin de año pasado que solamente establecía una regulación de la venta de pirotecnia y que, para la mayoría de la sociedad, fue vista como un engaño.

"Tengo que aceptar, con dolor, que quedé como un estúpido. La gente se la agarra conmigo por esta ordenanza, y no es justo porque mi proyecto quedó en comisión. Como el oficialismo, tanto este como el anterior, no quería sacar nada, pensé que apoyar el proyecto que salió era el mal menor'', indicó.

De inmediato, el ex candidato a la intendencia consideró: "si ahora quieren establecer la pirotecnia cero, lo único que tienen que hacer es tratar mi proyecto, que quedó en comisión, por falta de acompañamiento'', insistió.



"SOLO UN ERROR"



En otro orden, el concejal se refirió a la controvertida salutación de fin de año que emitió el Ministerio de Desarrollo Social de Nación que encabeza Carolina Stanley y que consistió en un mapa de la República Argentina, pero sin Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina.

"Lo primero que hay que decir es que fue un error, grave, pero un error al fin. Digo esto porque no estamos hablando de un mapa oficial, elaborado por responsables de Cartografía, sino de una salutación de fin de año, del Ministerio de Desarrollo Social'', indicó.

En el mismo tono, en diálogo, el concejal desestimó que el error pueda formar parte de un plan desmalvinizador del Gobierno nacional, pese a que por estas horas vetó la jubilación especial para los veteranos y comenzó negociaciones para establecer los vuelos con las Islas sin condiciones que, hasta el momento, se vean como ventajosas para la Argentina.

"No se puede hacer una elucubración en ese sentido. No hay ningún plan para entregar las Malvinas ni nada que se le parezca. Se cometió un error, en una tarjeta de salutación, y punto. Lo que pasa que todo lo que tenga que ver con las Islas nos duele, porque hubo una guerra y murieron personas. Las Malvinas son nuestras y todos queremos recuperarlas. Lo de la tarjeta fue un error y ya se pidieron las disculpas del caso'', concluyó.





