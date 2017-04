El Patagónico | Deportes | RUGBY - 30 abril 2017 Gastón Conde: "el objetivo es seguir sacando jugadores para los seleccionados mayores" "Como formadores, nuestro objetivo siempre es sacar jugadores para Argentina XV, Seven, Jaguares y Pumas. Después tratamos de conformar el mejor plantel posible y jugar un buen rugby para tratar de ganar. Nos preparamos con esa idea", afirmó.

El Head Coach de Los Pumitas, Gastón Conde, presenció ayer en el campo de juego de Comodoro RC la primera jornada del Torneo Regional Patagónico Juvenil de rugby, que finalizará mañana.

"El objetivo es seguir sacando jugadores para los seleccionados mayores", afirmó Conde en diálogo con El Patagónico. El entrenador se brindó una charla donde se abordó la importancia del certamen que se está llevando a cabo en la ciudad, como también de la inmediata participación de la Selección Argentina M-20 en el Mundial que se disputará en Georgia.

"Es muy lindo ver que la región pueda tener un evento de estas características, con tantos chicos jugando. Felicito a la Unión por organizarlo. La calidad de los jugadores ha crecido mucho. La UAR se nutre del rugby de base, que es el rugby de clubes. Ahora resta aprovechar que se ha puesto más de manifiesto el apoyo a las regiones que están más alejadas del centro del país. Hay que sacarle el mayor fruto posible para el crecimiento de nuestro deporte.", enfatizó quien dirige el plantel nacional junto a Agustín Ezcurra y Maximiliano Bustos.

Por otro lado, se le consultó por la concentración del equipo que se realizó la semana pasada en Rosario, donde se hizo el último corte y se definió el plantel. Sobre esto, Conde afirmó: "Es un momento duro porque hay que decirle a chico, que después de un año de trabajo, quedan afuera del Mundial. Se habló con ellos personalmente y luego lo hicimos de manera grupal. Las reglas siempre son claras y ellos lo entienden, pero no deja de ser un momento complicado."

La etapa de grupos de la Copa del Mundo U-20 se jugará entre el 31 de mayo y el 8 de junio, con las semifinales previstas para el 13 y la final el 18 del mismo mes. Argentina integra el grupo C, junto a Georgia (local), Sudáfrica y Francia.

"Como formadores, nuestro objetivo siempre es sacar jugadores para Argentina XV, Seven, Jaguares y Pumas. Después tratamos de conformar el mejor plantel posible y jugar un buen rugby para tratar de ganar. Nos preparamos con esa idea. Sabemos que estamos en un grupo durísimo con jugadores que ya están jugando Súper Rugby o el Top 14 francés. Nosotros tenemos jugadores que los estamos preparando hace mucho tiempo en un sistema, que nos está dando resultados. Vamos a ir a jugar con un gran equipo y estaremos jugando de igual a igual", finalizó el entrenador principal del seleccionado juvenil.

Los Pumitas se juntarán el 9 de mayo para realizar una concentración de tres días, que culminará con un amistoso frente a Argentina XV. Luego, emprenderán viaje a Francia para ultimar detalles en un centro de alto rendimiento y después viajarán a Georgia para inaugurar el Mundial frente a Georgia el 31 de mayo.







Fuente: