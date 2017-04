Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 abril 2017 General Roca se prueba con Newbery Desde el martes, y en horario nocturno, el plantel de Primera división retomó los entrenamientos en distintos espacios públicos de la ciudad. Más allá de pensar en no perder competitividad, su entrenador Hugo Puntano ansía su trabajo en la realidad: "esto también sirve para contener a los jugadores", sentencia.

General Roca, es un club (que a la par de muchos) se dispuso desde el primer día de las condiciones climáticas para albergar personas en forma pasajera y elaborar viandas de comida, para que sus jugadores lo lleven a los vecinos anegados de la zona. También es una entidad deportiva que entendió, al igual que el resto de la ciudad, que hay que salir a flote.

Por ello, el jueves por la noche en el boulevard de avenida Alsina y Dorrego unas pecheras reflectarias de color naranja eran una postal atípica de la capital petrolera.

Al frente del grupo de trabajo de las 22 chaquetas se encontraban el entrenador Hugo Puntano, su ayudante José Coyopay y el preparador físico Hugo Zappia.

"Hay que entrenar porque el campeonato empieza en cualquier momento. Es lamentable la desgracia que sufrimos, pero esto también sirve para contener a los jugadores, porque hemos tenido chicos que han sufrido las consecuencias del temporal. Y otros que lo han perdido todo. Y sin embargo uno les dice que vengan cuando ellos puedan y vienen. Por lo menos para que se distraigan y pasen un momento rodeado de amigos y haciendo lo que les gusta que es jugar a la pelota", expresó Hugo Puntano.

Sin fecha definida para el retorno de la competencia local, donde el "General" volvió a la Primera "A" un triunfo como local ante Oeste Juniors por 2 a 0, su entrenador sostiene que no es tiempo de relajarse para no ser un fugaz espectador en la máxima categoría local.

"A ellos (los jugadores) les gusta, y para ser competitivos no queda otra que entrenar. Porque tenemos como rivales a Huracán, a Newbery y a la CAI que son los 'grandes'. Además de Deportivo Sarmiento que nunca dejó de entrenar. Así que nosotros nos tenemos que preparar; espero que esto empiece pronto. Que la ciudad active, que empiecen las clases, porque es muy lamentable lo que pasó. Pero me parece que le erramos si nos quedamos en la casa lamentándonos. Yo creo que la ciudad tiene que comenzar a recuperarse, que los chicos vuelvan a la escuela, para que sea más amena la vida cotidiana", remarcó.

Respecto a la elección del espacio público, Puntano rescató la posibilidad de entrenar en césped. Aunque fueron distintos lugares de la ciudad los puntos de encuentro para el reacondicionamiento físico y los trabajos con pelota.

"Arrancamos el martes, esta noche (por el jueves) fue acá por el pasto y para prepararnos para el partido amistoso con Newbery el sábado (hoy a las 15 en cancha del 'Lobo'). Así que la idea es sumar rodaje para cuando vuelva el torneo. Pero también es cierto que buscamos brindar un espacio de contención para los chicos", detalló.

Fue el martes por la noche que Roca retomó los entrenamientos. Primero fueron 16 los jugadores, y ya el jueves por la noche eran 22 quienes con pecheras naranjas se preparaban para cerrar la práctica de hora y media con una carrera hacia avenida Irigoyen.

"Empezamos en el Liceo y hoy venimos acá para no pisar la cancha del club y estropearla. Pero calculo que ya el lunes va a estar en condiciones nuestro campo de juego para entrenar. En definitiva se trata de buscar a retomar la 'normalidad'", concluyó el DT.



Fuente: