Generalizada indignación en Caleta por intermitentes cortes de energía

La ciudad del Gorosito comenzó a acusar una inusitada cantidad de apagones a partir de los primeros minutos de ayer, a pocas horas de que un grupo de trabajadores de Servicios Públicos bloqueara el acceso al Centro Distribuidor de Energía, en el marco de un quite de colaboración por el pago parcializado de los sueldos de mayo. Por la mañana continuó la escala de intermitentes cortes, lo que motivó una generalizada indignación de vecinos.





El referente local del Sindicato de Luz y Fuerza, Esteban Castro, aseguró que los cortes no fueron realizados por los trabajadores ya que ellos no tenían acceso al tablero de mando que existe en el centro distribuidor emplazado en el barrio Nuevos Pobladores.

Por el contrario, los atribuyó al deficiente mantenimiento de las líneas y demás equipamiento, asegurando que ello es responsabilidad de las autoridades de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) porque no cancelan la deuda que mantienen con una empresa privada que se ocupa de ese tipo de servicio.

Sin embargo, cientos de usuarios no le creyeron al dirigente gremial, de acuerdo a las múltiples expresiones que propalaron a través de programas informativos radiales, indicado que era "demasiada coincidencia" que tantos cortes se produjeran en medio de un conflicto laboral.

Además, señalaron que los propios trabajadores habían difundido con antelación a través de redes sociales y por mensajes vía whatsapp que se iban a producir cortes de energía, por lo cual pedían a los vecinos que desconectaran aparatos electrónicos para evitar que sufrieran desperfectos.

De hecho hubo una multiplicidad de denuncias públicas por televisores y otros artefactos domésticos que sufrieron las consecuencias de los cortes que se fueron registrando de manera indiscriminada en casi todos los barrios de la ciudad, al menos hasta cerca del mediodía.

A todo esto, vale señalar que a los trabajadores de Servicios Públicos solo se les adelantó una parte del sueldo de mayo con una suma de 25 mil pesos, por lo cual la inicial medida de fuerza que consistía en quite de colaboración, se incrementó con el bloqueo a bases operativas en prácticamente todos los distritos de la provincia.





"MODALIDAD"

Por su parte el gerente local de la empresa, Juan José Naves, confirmó que luego de la toma del centro distribuidor, a partir de los primeros minutos de ayer comenzaron a registrarse los cortes de energía, previa "modalidad" de anticipados mensajes por redes sociales que hicieron algunos trabajadores.

"Estos cortes no van contra la gerencia distrital o contra la provincia, sino contra los usuarios", dijo con cierto enojo, añadiendo que "yo respeto que los trabajadores realicen medidas de fuerza y reclamen por sus derechos, pero esto no va a cambiar nada".

"No es que el dinero para completar sueldos está y no se lo queremos entregar; simplemente aún no llegó", expresó el funcionario en relación a los fondos que espera recibir de un momento a otro la provincia, provenientes de un préstamo que se acordó con el gobierno nacional.