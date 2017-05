El Patagónico | Deportes - 13 mayo 2017 Germán Chiaraviglio compite en China

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista del Mundial de Beijing en 2015 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en salto con garrocha, disputará hoy la Liga de Diamante en Shanghai, China, la competencia anual más importante de atletismo del mundo, por tercera vez en su carrera.

"Llego muy bien. Físicamente bien preparado y con mucha motivación por el nivel que va a tener la prueba", le dijo a Télam Chiaraviglio desde China.

El argentino tendrá como adversarios al canadiense Shawnacy Barber (último campeón mundial en China 2015 y ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2015); el brasileño Thiago Braz (quien conquistó la presea de oro en los Juegos Olímpicos 2016) y el griego Konstadínos Filippídis (campeón mundial bajo techo 2014).

Y el alemán Raphael Holzdeppe; los franceses Stanley Joseph, Renaud Lavillenie y Kevin Menaldo; el estadounidense Sam Kendricks (bronce en los Juegos Olímpicos 2016); y los chinos JIe Yao y Changrui Xue.

"Competir con los mejores atletas del mundo es algo muy bueno. Me pone la vara alta para poder estar a la altura y me exige al máximo. Es un placer poder competir en una prueba de tanta jerarquía", manifestó.

Chiaraviglio, de 29 años, noveno en el Mundial de Beijing 2015 y undécimo en los Juegos Olímpicos 2016, tiene como máximos desafíos del año el Mundial de Londres, que se realizará del 4 al 13 de agosto, y el Campeonato Sudamericano de Ecuador, en junio.

Chiaraviglio necesita alcanzar la marca de 5,70 metros exigidos por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) para clasificarse al torneo ecuménico de Londres de agosto.

"Me gustaría acercarme a mi mejor marca del año, que es 5,60 metros", dijo el santafesino, ganador de la medalla de oro en la XVII edición del Campeonato Iberoamericano en Río de Janeiro, 2015, y quien logró en 2015 la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto y la presea de oro en el Sudamericano de Perú.

El argentino debutó en la Liga de Diamante en Doha, Qatar, 2015 y logró la medalla de bronce con una marca de 5,60, en la competencia que fue ganada por el griego Konstantinos Filippidis con 5,75.

Y después compitió en Bruselas, Bélgica, en septiembre de 2015, en la que finalizó noveno luego de hacer tres saltos nulos en 5,55 metros, y Filippidis venció con 5,65.

La Liga de Diamante, organizada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), consta de 14 fechas que comenzaron en Doha, Qatar, el 15 de mayo y que finalizarán el 1 de setiembre en Bruselas, Bélgica.





