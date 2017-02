El Patagónico | Deportes - 02 febrero 2017 Germillac, a la selección argentina de básquet sobre silla de ruedas El deportista rawsense recibió la notificación de la convocatoria para la concentración que se realizará entre el 10 y el 12 de febrero, en Buenos Aires. El equipo nacional se prepara para la Copa América de Colombia, en julio.

Ayer a la mañana, en oficinas de Chubut Deportes, el titular del Ente, Walter Ñonquepán, junto al gerente general David Cárdenas, recibieron la visita del basquetbolista Gonzalo Germillac, quien fue notificado por la FABA para integrar una concentración de la selección argentina de básquetbol sobre silla de ruedas.

La convocatoria es para el 10, 11 y 12 de febrero en San Justo, provincia de Buenos Aires, la cual buscará delinear el equipo que participará en la Copa América de Colombia, en julio.

Germillac se acercó a compartir su alegría por la noticia y desde Chubut Deportes se comprometieron a colaborar con el jugador, que tendrá el costo de los pasajes aéreos cubiertos.



"AUNQUE CHUBUT ESTE

LEJOS, SE PUEDE LLEGAR"

El jugador, de 26 años, está cumpliendo un sueño y tras el encuentro con los funcionarios señaló que "me puso feliz esta nueva convocatoria y vine a ver si me podían dar una mano con los pasajes aéreos, ya que en colectivo me pueden llevar la silla de paseo pero no la de juego. Por suerte me atendieron muy bien y tuve una respuesta favorable, por lo cual les quiero agradecer a Walter y David".

Respecto de la convocatoria, dijo que "hace seis años juego al básquet y siempre quise llegar a la Selección. Por suerte se me dio y ahora la meta será llegar bien a julio, porque se jugará la Copa América en Colombia y obviamente quiero ser parte del equipo".

Gonzalo destacó que "si bien sería la primera vez que jugaría por los puntos con la Selección, el año pasado ya tuve la posibilidad de jugar un Test Match con Uruguay y fue algo muy lindo, pero ahora quiero jugar la Copa América".

Sin embargo, aclaró que no será nada fácil integrar la lista final, porque "de los 12 que quedarán ya hay ocho confirmados que juegan en Europa, es decir que tengo que pelear por uno de los cuatro lugares restantes y sé que será una lucha complicada, pero daré lo mejor para demostrar que aunque Chubut esté lejos, se puede llegar".

