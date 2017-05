El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 29 mayo 2017 Gerónimo Padilla se consagró en el Rally de Cutral Co y Plaza Huincul El tucumano (Peugeot 208 MR del Baratec) se quedó con el triunfo y se recuperó de un mal arranque de año. Lo escoltaron Alejandro Cancio y Miguel Baldoni. También triunfaron Cadamuro (Copa MR), Klus (RC2N), Bilbao (Junior Copa Elaion), Debasa (RC5) y D'Agostini (Copa Senior).

Como sostiene el refrán, la tercera fue la vencida para Gerónimo Padilla. Es que el tucumano no había arrancado de la mejor manera la temporada 2017 del Rally Argentino DirecTV al sumar dos abandonos pese a mostrarse competitivo; sin embargo, y tal vez cuando menos se lo esperaba al no sentirse tan cómodo en la geografía patagónica, el tucumano cortó la racha y se quedó con el Rally de Cutral Co y Plaza Huincul.

Tras venir desde atrás en el día 1 y arrebatarle el mando a Miguel Baldoni en esa etapa inicial, ayer el tucumano salió a atacar y esa receta tuvo éxito. Con el Peugeot 208 Maxi Rally 1.6 turbo que le entrega el Baratec, "Gero" (navegado por Nicolás Díaz) marcó el terreno de entrada y edificó una buena diferencia para celebrar por primer vez en esta temporada y por tercera vez en la general del Argentino, ya que en la temporada pasada se había quedado con las victorias en Tafí del Valle y Catamarca pero corriendo como invitados ya que los motores turbo estaban en pleno desarrollo.

El puntano Baldoni intentó correrlo, pero un problema en la transmisión de su Ford Fiesta MR lo retrasó y perdió el segundo lugar; ya que el local Alejandro Cancio (Chevrolet Agile MR) heredó ese lugar y le dio una alegría al Tango Rally Team que vivió un fin de semana para olvidar rápidamente. Baldoni fue tercero y se mostró satisfecho con el gran avance logrado en el rendimiento de su auto por parte de la Compañía General de Rally; mientras que Federico Villagra (Fiesta del YPF Elaion Rally) no logró destacarse como acostumbra, aunque sumó buenos puntos producto del cuarto lugar final.

"Desde Tafí del Valle que creo que éramos candidatos para ganar, pero por diferentes motivos paramos en ambas carreras. En lo personal estoy muy contento porque es una carrera que siempre me cuesta por las características de los caminos. Fuimos inteligentes y aprovechamos el gran auto que tenemos", indicó el vencedor, quien ahora también escaló a la cima del campeonato superando por apenas un punto a Villagra y por cinco al campeón Ligato.



FESTEJO A LO GRANDE



El cordobés Federico Cadamuro (Ford Fiesta del Baratec) y el tucumano Tomás García Hamilton (Peugeot 208 de la CGR) entregaron una entretenida batalla dentro de la Copa MR. El de Jesús María fue quien logró redondear una tarea perfecta para ser quinto en la general y sumar su primer éxito en esta Copa tras aventajar por 32.9 al de Yerba Buena, quien también tuvo motivos para alegrarse al convertirse en el nuevo líder del certamen. "Veníamos de una mala racha. Llegar nos da una alegría enorme y un gran impulso para seguir sumando kilómetros y mejorando nuestro desempeño. Agradezco al equipo por el gran auto que me entregó", sostuvo Cadamuro.

Por su parte, Javier Castro (Audi A1 del RC Competición) ocupó el último lugar del podio, delante de Lucas Machado, de Tomás Maranzana, de César Folledo y de Walter D'Agostini.

Muchos más estrenos: Otros tres protagonistas vivieron en el clásico Rally del Petróleo y los Dinosaurios su debut triunfal en esta temporada. En la RC2N, Gerardo Klus alcanzó un éxito que necesitaba no solo para tomar envión tras dos abandonos consecutivos sino también para detener la racha triunfal de Luis Arceluz. El pampeano venía haciendo todo bien, hasta que ayer debió abandonar por la rotura del precap en su auto. Y apareció Klus, quien salió decidido a presionar en la etapa final y que tuvo su premio al terminar bien arriba con el Mitsubishi Evo IX que le entrega el Pro Rally, tras doblegar por 43.7 al barilochense Agustín Elvira y por 1:06.2 a Nicolás Angeloni, que en su tierra se dio el gusto de subirse al podio. Mientras que pese a los problemas, Antonio y Meliza Prevedello lograron culminar la prueba y cerrar el Top 5.

En la Junior Copa Elaion, Esteban Bilbao tuvo un regreso soñado a la divisional. Es que el bonaerense fue de menor a mayor con su Renault Clio y se impuso en ese duelo aparte que tuvo con Nadia Cutro, a quien superó por apenas 3.3 segundos. Mariano Preto volvió a ser protagonista y culminó tercero (a 25.1), delante de Carlos Cataldo, del mexicano Alejandro Pimentel, de Ricardo Daparte (que sigue al frente del campeonato) y de Gabriel Abarca. "Estoy muy feliz. Trabajamos mucho previo a la carrera en el auto. Tuvimos algunos sustos, pero seguimos al mismo ritmo para poder ganar. Había que arriesgar", sostuvo el piloto de Coronel Suárez.

Como era de esperarse, Mauro Debasa se hizo fuerte dentro de la Clase RC5 en un escenario en el que prácticamente se siente local. El rionegrino estuvo intratable con su Renault Clio y se quedó con seis de los siete tramos disputados para superar por 58.2 a Pablo Morán, por 1:01.9 a Adrián Sánchez (que se mantiene en lo más alto de la tabla del torneo), por 4:31.2 a Roberto Canale y por 5:24.2 a Juan Pablo Bradach.

Mientras que el único que aún mantiene el invicto en este 2017 es Walter D'Agostini. Es que el catamarqueño sigue siendo la referencia dentro de la Copa Senior (reservada para los pilotos mayores de 55 años) y en la Comarca Petrolera sumó su tercer triunfo al hilo con el VW Gol del Autovía tras aventajar por 6:33.3 al cordobés Carlos Cataldo (Fiat Palio Junior), por 10:56.4 al catamarqueño Antonio Prevedello (Mitsubishi RC2N) y al cordobés Roberto Canale (Ford Ka RC5).



CLASIFICACION FINAL



1-Gerónimo Padilla - Nicolás García (Peugeot 208 – MR) 1:15:50

2-Alejandro Cancio - Santiago García (Chevrolet Agile – MR) +53.6

3-Miguel Baldoni - Gustavo Franchello (Ford Fiesta – MR) +1:28.8

4-Federico Villagra - José Díaz (Ford Fiesta – MR) +2:27.6

5-Federico Cadamuro - Diego Cagnotti (Ford Fiesta – MR) +3:33.7

6-Tomás García Hamilton - Luis Catalfamo (Peugeot 208 – MR) +4:02.6



Campeonato MR

1-Padilla, 67 puntos; 2-Villagra, 66; 3-Ligato, 62; 4-Baldoni, 57; 5-G. Hamilton, 53; 6-Machado, 52; 7-Cancio, 40; 8-Menéndez, 39; 9-Díaz, 37; 10-Cadamuro, 30. Copa MR: 1-G. Hamilton, 100; 2-Machado, 94; 3-Cadamuro, 75; 4-Castro, 66; 5-W. D´Agostini, 62. RC2N: 1-Arceluz, 109; 2-Elvira, 77; 3-Angeloni, 68; 4-A. Prevedello, 66; 5-M. Prevedello, 62. Copa Junior Elaion: 1-Daparte, 110; 2-Cutro, 83; 3-Cataldo, 75; 4-Peláez, 65; 5-Abarca, 63. RC5: 1-Sánchez, 104; 2-Debasa, 89; 3-Morán, 84; 4-Pasten, 72; 5-Canale, 62. Copa Senior: 1-W. D´Agostini, 153; 2-A. Prevedello, 100; 3-Cataldo, 94; 4-Canale, 70; 5-Collado, 40.



Próxima fecha

Del 23 al 25 de junio, Rally de Catamarca.



Fuente: