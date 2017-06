Gestionan un freno al aumento del precio del gas envasado

Tras conocerse el aumento impuesto por la empresa Surgas al precio de la garrafa de gas, desde el Concejo Deliberante se decidió convocar a los representantes de los barrios que por no contar con red de gas sufren el impacto de estas tarifas, a una reunión presidida por el viceintendente Juan Pablo Luque y la concejal Sirley García, que preside la comisión 5 de defensa del consumidor y que desde el año pasado denuncia el incumplimiento de la empresa del precio fijado a nivel nacional.

La garrafa debería costar $135 con impuestos incluidos al consumidor final y cuesta $200. En este sentido Sirley García fue contundente: "hay reglamentación. Lamentablemente es engorrosa pero existe y ahí Nación establece respecto al cuadro tarifario que está vigente para todo el territorio argentino y eso es claro, como también es claro el incumplimiento por parte de Surgas".

Además del viceintendente y los concejales del FpV, a la reunión concurrieron Vecinalistas y vecinos particulares de René Favaloro; km.8; Standard Norte; Restinga Alí; Bella Vista Norte; Las Orquídeas; Sismográfica; km.3; Isidro Labrador; Radio Estación; Stella Maris; San Cayetano; Los Bretes; Fracción 14 y 15; Malvinas Argentinas; El Atardecer; Abel Amaya y Bella Vista Sur. La mayoría planteó los altos costos que implica calefaccionarse en barrios que aún no cuentan con red de gas, mucho más con el último aumento de la garrafa y la necesidad de intervención por parte del Estado.

La concejal García lamentó que "la única persona que tiene la Secretaría de Energía de la Nacional –que era la autoridad de aplicación- para toda la provincia del Chubut realizó una inspección y se constató el sobreprecio por parte de la empresa, pero aún no hay sanciones".

TERMINAR CON EL MONOPOLIO

Respecto a la posibilidad de estatizar la distribución del gas envasado, algo que propuso en declaraciones el ministro de hidrocarburos Sergio Bohe, la concejal advirtió que "acompañamos la intención si realmente se lleva adelante porque Surgas o cualquier distribuidora monopólica no puede obviar la ley. En esto vamos a ser insistentes y vamos a pedir que se tomen las decisiones políticas que se tengan que tomar"

Por su parte, una de las vecinalistas que se refirió al problema fue Mabel Guerrero de Fracción 14, quien por un lado reconoció el beneficio que tendrán los barrios sin red de gas con la tarifa diferencial para electrointensivos, que "era algo que veníamos pidiendo hace un año y lo logramos", pero lamentó que "ahora estamos en la lucha por el aumento de las garrafas, la falta de leña y todas las necesidades que tienen los vecinos en invierno".

La vecinalista también apuntó al gobierno provincial al decir que "esperamos respuestas también de Provincia, que hasta el momento no han hecho nada, porque no solo el municipio tiene responsabilidades, necesitamos que estén en Comodoro porque este es un tema muy grave, hablamos de la necesidad de la gente. Si traen leña que la repartan en los barrios porque hay mucha gente sin transporte que no puede acercarse a buscar".

La reunión continuará el lunes al mediodía con la extensión de la convocatoria al vicegobernador Mariano Arcioni; el ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe; y diputados provinciales.