Gilardino descarta rumores sobre su alejamiento

El ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, sostuvo: "no tengo tiempo para dedicarle a los rumores, ni para operaciones ni especulaciones. Yo me dediqué a trabajar todos los días todo el tiempo, porque eso es lo que hago. Lo demás son comentarios, idas y venidas".

"Lo mejor que puede pasar es que la justicia actúe lo más rápido posible, de hecho lo está haciendo. Nosotros nos hemos puesto a disposición. Yo confío plenamente en el equipo de gobierno, en todos los funcionarios, doy fe del trabajo que hacen", expresó Gilardino.

El funcionario insistió en que "estamos en un momento de crisis económica, el contexto no es el mejor y nosotros trabajamos todos los días para sostener el funcionamiento de los servicios. Mis preocupaciones son la Salud, la Educación, la Seguridad, los servicios públicos, pero también el turismo, la cultura, el medioambiente y la pesca".

"Después el ruido de los cambios, los no cambios... eso siempre pasó. A mí nadie me votó para estar en el lugar donde estoy, me eligió el gobernador que es el que eligió la gente y él decide, dependiendo el momento y el contexto, quién es la persona que está en mejores condiciones de ocupar determinados lugares", afirmó.

Acerca de los rumores de cambios en el gabinete, Gilardino sostuvo que "salen de acá, no de Buenos Aires, por eso no les doy entidad" y agregó que "yo hablo con hechos, trabajo y demuestro con hechos. Si satisfacen, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y si no obviamente que hay falencias".

"Esta es la situación en la que estamos y no vamos a aflojar. Lo que hay que hacer ahora es trabajar el doble; no quejarse ni buscar culpas o perseguir a nadie internamente", sostuvo.

En ese orden, consideró que "el que se dedica a las operaciones, a las especulaciones y comentarios y a las persecuciones es gente a la que le sobra el tiempo; los que estamos en el ejercicio del cargo centramos nuestra energía en la gestión. Nosotros tenemos que gobernar; pagar los sueldos en tiempo y forma como lo venimos haciendo, con un esfuerzo enorme, y acá hay cientos de miles de personas que viven en Chubut y dependen de los servicios que brinda el Estado".

"Estamos en un período electoral, justo el gobernador no está, se empiezan a tejer un montón de cosas, pero está el vicegobernador que tiene voz y mando", advirtió Gilardino.

El ministro de Coordinación expresó que "acá hay un equipo que trabaja, ese es nuestro objetivo, y Mariano, el vicegobernador, lo tiene claro y lo está comandando como se ha puesto al frente de los temas".





"SI HUBO IRREGULARIDADES

NO VAMOS A TENER PIEDAD"

Gilardino afirmó que el gobierno provincial "no va a tener piedad y se tomarán las medidas que haya que tomar" si la Justicia determina la existencia de alguna irregularidad por la denuncia presentada por los diputados del FPV, aunque consideró que la misma "no deja de ser una denuncia mediática política en el medio de un escenario electoral".

"Que investigue la Justicia. No deja de ser una denuncia mediática política en el medio de un escenario electoral. Y si hubo alguna irregularidad que la justicia detecta, no vamos a tener piedad y vamos a tomar las medidas que haya que tomar", remarcó el funcionario provincial.

Insistió Gilardino en que "hasta ahora es una denuncia muy mediática, muy política, que hay que demostrarlo" y recordó "el contexto en que ocurrió... el clima nos azotó tres meses, uno en Comodoro sin parar. Había desabastecimiento y estamos pagando a los proveedores con retraso".

"¿Quién te fía y te dice 'págame en seis meses a dos con cincuenta'. Los proveedores también especulan, y no olvidemos que tuvimos que mandar a Defensa del Consumidor para controlar los precios. Y reitero que si hubo y se detecta alguna irregularidad en el procedimiento administrativo no vamos a tener contemplaciones con la gente que cometió el error porque estamos plenamente dispuestos a colaborar con la Justicia y ojalá que se resuelva cuanto antes, así se clarifica el tema. Yo estoy a disposición plenamente", afirmó el jefe de ministros.