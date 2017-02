El Patagónico | Regionales | CRISIS DEL AGUA - 07 febrero 2017 Gilardino: "justo ahora se acordaron de reclamar" El ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, se refirió ayer al reclamo efectuado por el presidente de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia, y aseveró que "el dinero que reclaman es de un convenio firmado en el 2013 en la anterior gestión de gobierno".

"No les pagaron nunca, ni ese año ni el 2014 ni el 2015, y justo ahora se acordaron de reclamar", subrayó.

En alusión a las declaraciones efectuadas por el titular de la cooperativa, Gabriel Tcharian, Gilardino indicó que "es raro que justo ahora salga a dar declaraciones y reclame ese monto de dinero de 30 millones de pesos al Gobierno provincial porque antes nunca se acordó de reclamar el incumplimiento del convenio".

Dijo que "el convenio en cuestión es como otros tantos cientos de convenios firmados por la anterior gestión".

No obstante, aclaró que "desde el Gobierno provincial estamos haciendo todas las gestiones necesarias para solucionar el problema porque sabemos la prioridad de la obra, y lo que significa para toda la zona".

Asimismo indicó que "las dificultades para la terminación del acueducto tienen que ver, como dijo el gobernador Das Neves, con la desidia de los últimos años de la gestión anterior de gobierno y con no atender la problemática de los superficiarios" y a eso se le suma "la relación entre la cooperativa y los municipios involucrados de Sarmiento y Comodoro".

"Hay cuestiones que se tienen que aclarar porque si no sale cualquiera a decir cualquier cosa y a culpar al Gobierno provincial por la falta o la paralización de obras que son cuestiones muy alejadas de la realidad" porque este "Gobierno sí se ocupa de las necesidades de la gente y de gestionar por el bien de todos los chubutenses, estableciendo las prioridades en cada una de las ciudades y localidades", concluyó Gilardino.

